Tập yoga sai cách, cô gái đau đớn vì bệnh cột sống ngày càng nặng

Yoga từ lâu được đánh giá là bộ môn rất có lợi cho sức khỏe và vóc dáng cũng như làn da. Chính nhờ công dụng tuyệt vời này mà tập yoga hàng ngày đã trở thành một thói quen của nhiều người. Thậm chí, họ còn nhờ đến yoga để cải thiện nhiều bệnh tật như hô hấp, tim mạch, xương... Tuy nhiên, nó chỉ đúng khi bạn thực hiện chuẩn động tác, tư thế.

Mới đây, một dân mạng đã chia sẻ câu chuyện về cô gái bị bệnh cột sống tập yoga 2 năm để cải thiện nhưng không ngờ nhận lại kết quả không mong muốn: Bệnh càng ngày nặng hơn.

Chia sẻ đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng.

Cụ thể, chị này đã tập yoga tại một trung tâm văn hoá được 2 năm. Chị kể lúc đầu vì chị đau cột sống, đi khám bác sỹ bảo có nguy cơ lão hoá nên chị đi tập yoga và chị hết đau thật. Từ đó chị say mê luyện tập cho đến hôm nay, sau gần 2 năm chị bị đau nhiều hơn, nhức buốt, đi khám chụp phim lại kết quả là: thoái hoá đốt sống, thoát vị đĩa đệm và lún cột sống đây thắt lưng, người chị thì xanh xao vàng vọt.... Sau khi xem bệnh và khí xong thì hiểu ra: Chị đã tập yoga sai kỹ thuật trong một thời gian dài nên cột sống của chị đã hỏng hoàn toàn!



Theo dân mạng này giải thích, thì khi một người đã bị đau cột sống tức là cột sống họ đã có dấu hiệu bất thường, thông thường là do tư thế sai lâu ngày tạo nên. Nếu thời gian đầu, sự đau nhức ở đây chỉ là do mỏi cơ, tắc khí thì y khoa không phát hiện ra đâu nhé. Vì vậy khi họ đến học yoga, họ sẽ cảm thấy đỡ hẳn, thậm chí thoải mái hơn. Nếu mọi việc chỉ dừng lại ở đây thì không sao nhưng họ và huấn luyện viên đa phần sa vào việc tham luyện tập các thế khó cơ thể chưa sẵn sàng nên sau 1, 2 năm sẽ xảy ra hiện tượng đau buốt hay nhức âm ỉ nhiều hơn.

Kết quả là chị này cần phải học lại từ đầu, mất ít nhất 2 năm để phục hồi cột sống.

Câu chuyện này nhận được sự quan tâm của dân mạng đua nhau tag tên người thân, bạn bè để nhắc nhở việc tập luyện đúng cách, chọn lựa cơ sở chất lượng, uy tín để tránh tiền mất tật mang.

Hiện nay, các trường hợp gặp chấn thương khi tập luyện yoga sai cách nhiều vô kể. Theo Bác sĩ Duy Anh (Phòng khám Bệnh viện E), các chấn thương do tập yoga gần đây có xu hướng tăng, thường do chấn thương vùng cổ, vai gáy và lưng, do tập sai tư thế… Vì vậy, các bạn nên tìm hiểu kỹ về yoga để không gây hại cho sức khỏe.