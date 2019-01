Tâm sự của người đàn bà bị phản bội

Tôi còn nhớ, khi gặp được anh, tôi đã nghĩ mình sẽ lại yêu một lần nữa. Khi với một người đàn bà từng đổ vỡ như tôi, tình yêu đã là một điều gì đó thật phù phiếm thì thật may anh đã đến. Tôi như ngưng đọng hết quá khứ đã trải qua, để lùi về là cô gái đôi mươi nép vào lòng một người đàn ông. Tôi đã nghĩ, mọi phụ nữ khi yêu có phải đều yêu như thuở ban đầu chưa từng thương tổn?

Anh là người đàn ông vẫn chưa bước vào hôn nhân. Anh có một bờ vai rộng và một trái tim đủ ấm. Anh nói bờ vai kia sẽ chở che cho tôi chẳng dính một giọt mưa bão ở đời, còn trái tim kia sẽ bao dung hết nửa đời còn lại vì tôi. Đàn bà dở dang như tôi cũng chỉ cần có một tình yêu như thế, đủ chở che và bao dung.

Đàn bà dở dang như tôi cũng chỉ cần có một tình yêu như thế, đủ chở che và bao dung - Ảnh minh họa: Internet

Người ta hay nói đàn bà sau ly hôn thường chẳng mấy ai may mắn. Như thể vận may chẳng đủ phân phát cho hết những số phận lỡ vương một lần bất hạnh như chúng tôi. Nhưng tôi đã từng tin mình là một người đàn bà ly hôn may mắn. Khi người đàn ông tôi yêu đủ can đảm nắm tay tôi trước mặt mọi người. Anh sẵn sàng cùng tôi gánh vác vết thương quá khứ không thể xóa đi của riêng tôi.