Tác dụng phụ ít biết của tương cà gây hại cho trẻ

Các đồ ăn như bánh mì nướng, bánh mì, xà lách, khoai tây chiên, gà chiên hoặc thậm chí là bánh mì kẹp thịt không thể không có tương cà chua. Rưới tương cà chua lên những đồ ăn này sẽ cảm thấy vị giác được kích thích và ngon miệng hơn rất nhiều.

Hầu hết chúng ta đều nghĩ rằng tương cà chua vô hại. Tuy nhiên, thực tế là tương cà chua có thể gây ra một số vấn đề về sức khỏe khi sử dụng lâu dài.

Tương cà chua có quá nhiều đường

Tương cà chua chứa khoảng 25% đường. Nó rất ngon nhưng trẻ em lại không cần nhiều đường như vậy. Bởi chúng có thể nhận đủ lượng đường từ các nguồn thực phẩm khác. Do đó hãy hạn chế cho con ăn tương cà chua.

Theo MD Mark Hyman, một trong các nhà nghiên cứu của FDA cho rằng đường siro bắp cao fructose có trong tương cà chua có thể dẫn tới các bệnh như bệnh tim, bệnh béo phì, ung thư, mất trí nhớ, suy gan, sâu răng...

Tương cà chua được nhiều người thích dùng nhưng không hề an toàn như nhiều người nghĩ. Tương cà chua chứa nhiều muối sodium



Tương cà chua chứa quá nhiều muối sodium cũng là điều không tốt với sức khỏe của trẻ nhỏ. Một cuộc khảo sát được thực hiện bởi một nhóm nghiên cứu quốc tế thuộc trường đại học Y tế công cộng Havard (Mỹ) và công bố trên New England Journal of Medicine cho biết: Sodium (Natri) là một loại muối mà cơ thể hấp thụ phần lớn từ những thực phẩm chế biến sẵn và đóng gói được bày bán và tiêu thụ rộng rãi hiện nay như thịt nguội, thức ăn nhanh, thức ăn đông lạnh, thức ăn khô… Muối sodium là chất cần thiết cho các hoạt động của con người nhưng nếu hấp thụ quá nhiều lượng muối sodium có thể gây các bệnh tim mạch như huyết áp cao, đột quỵ... Do đó nên kiểm soát lượng tương cà chua trong thực đơn hàng ngày của con.

Tương cà chua chứa nhiều chất bảo quản

Theo TS Phan Thế Đồng, Phó Chủ tịch Hội Dinh dưỡng TP.HCM cho biết, màu và chất bảo quản trong tương đen, tương cà là hai loại gây ảnh hưởng sức khỏe nhiều nhất. Sử dụng màu không nguồn gốc có nguy cơ gây ung thư. Đối với chất bảo quản, sử dụng loại không phép hoặc dùng loại được phép nhưng quá giới hạn có nguy cơ ngộ độc, gây hại gan, thận. Sử dụng dài lâu có nguy cơ gây ung thư.

Còn theo bác sĩ Lê Thị Ngọc Vân, Trưởng khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhân dân 115, thành phần chính để tạo nên hương vị cho một chai tương cà chua là loại bột nhuyễn được làm từ cà chua và bột ngô. Tùy vào nhà sản xuất mà họ sẽ cho 6% - 10% cà chua vào hỗn hợp. Phần siro ngô trong chai tương cà chua sẽ được thêm vào giúp món sốt cà chua được sánh, quện hơn khi chế biến. Và thành phần chủ chốt trong một chai tương cà chua là nước. Thêm vào đó là những gia vị gia giảm như dầu, giấm, muối...

Với những thành phần này, người bệnh viêm dạ dày, bệnh đại tràng cấp tính không nên ăn cà chua để tránh làm bệnh tăng thêm. Những người bị lạnh bụng không nên ăn cà chua vì theo Đông y cà chua có tính mát nên rất dễ gây ra những triệu chứng nguy hiểm như: đau bụng, tiêu chảy, dị ứng...

Cùng với đó, cà chua tương đối giàu kali làm tăng gánh nặng cho thận, tăng nguy cơ suy thận. Bởi vậy những người đã được chẩn đoán bệnh thận, những người đang phải chạy thận nên hạn chế ăn thực phẩm này.

Điều quan trọng là phải cảnh giác với những loại tương không rõ nguồn gốc xuất xứ. Thời gian bảo quản nếu tương cà chua sạch bình thường nhiều nhất là 1 tuần trong tủ lạnh, còn đối với cà chua có hóa chất có thể để cả tháng trời mà không bị héo hay thối.

Con trẻ dễ bị nghiện tương cà chua

Tương cà chua có hương vị thơm ngon nên dễ khiến đứa trẻ của bạn bị nghiện. Điều này dẫn đến làm tăng nguy cơ mắc các bệnh cho đứa trẻ. Do đó, hãy kiểm soát thật thận trọng lượng tương cà chua đưa vào cơ thể các bé.