Phụ huynh cần lưu ý điều này để bảo vệ đôi mắt của trẻ khi đi bơi

Tuy nhiên, hoạt động vui chơi này cũng có thể gây ra mối đe dọa lớn cho con bạn nếu không được chăm sóc kĩ càng. Mặc dù lượng clo dưới hồ bơi được cho là rất quan trọng để giữ nước sạch, nhưng ở mức độ cao có thể gây hại cho đôi mắt nhạy cảm.

Ảnh minh họa.

Bạn đã bao giờ chú ý đến đôi mắt đỏ của con bạn sau một buổi bơi chưa? Đó là hội chứng được gọi là viêm kết mạc hóa học. Hội chứng trên là hậu quả của việc làm mất đi màng nước mắt do lượng hóa chất có trong nước quá cao. Nếu không được giải quyết đúng cách, những người bị mắt đỏ thậm chí có thể dẫn đến loét. Hội chứng trên có thể xuất hiện đồng thời ở một hoặc cả hai mắt. Một số triệu chứng thường gặp: chảy nước mắt quá nhiều, cảm giác nóng rát liên tục, ngứa, mí mắt sưng...

Trẻ em bơi thường xuyên có thể bị khô mắt. Đó là do bị làm mỏng hoặc làm mất đi màng nước mắt. Tình trạng này dễ dàng được khắc phục nếu được chăm sóc và phòng ngừa đúng cách.

Cách tốt nhất có thể để giữ cho mắt con của bạn an toàn là sử dụng kính bơi thích hợp với bé. Kính bơi thực sự rất cần thiết để giữ cho mắt an toàn khỏi sự ảnh hưởng bởi clo và hóa chất trong nước. Các bậc phụ huynh cũng có thể mua một chiếc kính chống tia UV để tăng cường sự an toàn.

Hãy cho trẻ uống đủ nước trước khi ngâm mình dưới bể bơi. Bảo vệ đúng cách sẽ giúp chúng giữ màng mắt khỏe mạnh.

Điều trị

Sau khi bơi có thể sử dụng thuốc nhỏ mắt.

Đối với những đứa trẻ gặp phải tình trạng ngứa ngáy và khó chịu liên tục, dùng miếng gạc lạnh đắp vào mắt và cho trẻ nằm thư giãn trong giây lát. Tốt nhất nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi tình trạng mắt của trẻ ngày càng khó chịu.