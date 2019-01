Những thực phẩm "vàng" giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực

Các chuyên gia dinh dưỡng Mỹ khuyến cáo, chúng ta nên bổ sung các loại thực phẩm giàu lutein, beta-carotene, zeaxanthin, vitamin E, vitamin C, chất béo omega-3 và kẽm vào chế độ ăn hàng ngày để cải thiện sức khỏe thị lực, ngăn ngừa các bệnh về mắt một cách hiệu quả nhất. Dưới đây là các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe đôi mắt bạn không nên bỏ qua.

Ngô

Trong ngô có rất nhiều zeaxanthin và lutein, hai chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe đôi mắt. Một nửa trái ngô cung cấp cho bạn 1,8g những sắc tố.

Thường xuyên ăn ngô làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và suy giảm sắc tố vàng trong mắt. Ngoài ra, ngô còn bổ sung thêm vitamin C, B5, B1 và folate, magie, phốt pho, kẽm…và chất chống oxy hóa giúp cơ thể giảm tác hại của các gốc tự do. Ngô chứa nhiều chất xơ, có lợi cho hệ tiêu hóa, giúp bạn giảm cân. Để tăng việc hấp thụ sắc tố vàng, ăn ngô kèm một số chất béo như dầu oliu

Cá

Rất nhiều loài cá có chứa nguồn acid béo omega-3 dồi dào. Dầu cá được chiết từ gan và cơ thể chúng, khi ăn cũng giúp nâng cao lượng acid omega-3. Các loại cá đứng đầu bảng về trữ lượng acid omega-3 bao gồm: cá ngừ, cá hồi, cá trắm, cá thu, cá mòi, cá cơm, cá trích.

Nhiều nghiên cứu cũng chứng minh được dầu cá giúp điều trị khô mắt, vốn hay đi kèm với những ai dùng máy tính.

Hoa quả họ cam quýt

Các loại cam quýt chứa nhiều vitamine C. Cũng như viamin E, vitamin C được cho là chống tác nhân ôxy hóa tốt, được Hội chỉnh quang Hoa Kỳ (AOA) khuyên dùng để chống lại lão hóa cơ quan thị giác. Vitamin C có nhiều trong các loại quả sau đây: cam, chanh, bưởi…

Trứng

Một quả trứng dù làm trong bất cứ món ăn gì cũng rất tốt cho sức khỏe đôi mắt của bạn. Trong trứng chứa rất nhiều vitamin A và lutein, giúp ngăn ngừa khô mắt và bệnh quáng gà. Ngoài ra do hàm lượng chất dinh dưỡng phong phú, trứng cũng rất có lợi cho sức khỏe tổng quát của cơ thể.

Các loại hạt và quả

Hạt cũng chứa nhiều aicd béo omega-3, ngoài ra còn có hàm lượng cao vitamin E. Vitamin giúp chúng ta bảo vệ mắt chống lại lão hóa. Các loại hạt và quả tốt cho mắt bao gồm: quả óc chó, quả hạch Brazil, hạt điều, đậu phộng, đậu lăng…

Cà rốt, khoai lang

Cà rốt chứa nhiều vitamin A và beta carotene. Chính beta carotene tạo ra màu vàng đỏ của cà rốt. Vitamin A đóng vai trò chủ chốt trong chu trình thị giác. Nó tạo nên một protein là rhodopsin giúp võng mạc hấp thu ánh sáng. Vai trò của beta carotene với thị giác được cho là vai trò kép, thông qua chuyển hóa, nó sẽ giúp ta tổng hợp ra vitamin A.

Các loại rau có lá màu xanh đậm

Các loại rau có lá màu xanh được cho là chứa nhiều lutein và zeaxanthin, cũng được coi là nguồn cung cấp vitamin C thân thiện. Các loại rau được biết nhiều đến nhất là: rau bina, cải xoăn, cải lá…

Quả bơ

Quả bơ là một trong những loại quả tốt nhất cho mắt do có chứa nhiều lutein - một carotenoid có khả năng cải thiện tình trạng thiếu máu cục bộ tại võng mạc (giảm lưu lượng máu đến võng mạc), giúp chống các bệnh về thuỷ tinh thể và thoái hoá mắt. Ngoài ra còn chứa rất nhiều những vitamin bổ dưỡng cho mắt như: vitamin A, vitamin C, vitamin B6, và vitamin E.

Thịt bò

Thịt bò có nhiều kẽm - một yếu tố quan trọng với sức khỏe cơ quan thị giác. Kẽm có thể trì hoãn quá trình suy giảm thị lực trên người già và chống lại bệnh thoái hóa hoàng điểm.

Các bộ phận cấu thành mắt có chứa hàm lượng kẽm khác nhau, kẽm đặc biệt tập trung nhiều ở võng mạc và các mạch máu quanh võng mạc.

Các loại thịt khác như ức gà, thăn lợn cũng chứa nhiều kẽm nhưng không bằng trong thịt bò.