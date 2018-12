Những thực phẩm cung cấp nước tuyệt vời cho cơ thể

1. Dưa chuột

Dưa chuột là loại rau, củ chứa hàm lượng nước cao, chiếm đến 96,7%.

Bạn có thể thái dưa chuột thành các lát mỏng, sau đó, rắc một ít hỗn hợp gia vị để ăn, hoặc dùng dưa chuột làm món salad. 2. Củ cải

Củ cải có chứa tới 95% là nước và rất nhiều chất dinh dưỡng. Do đó, bạn có thể chế biến loại thực phẩm giàu nước này để bổ sung nhiều hơn trong các bữa ăn hàng ngày. Có thể là luộc, hoặc trộn cùng trong salad, hay xào lên cùng miến để đổi mới món ăn. 3. Cà chua

Cà chua là loại thực phẩm chứa nhiều nước, chiếm 94,5%. Chỉ cần thái cà chua thành các lát rồi rắc chút muối, hạt tiêu để ăn. Ngoài ra, bạn có thể thêm bột đậu phộng, sữa chua, muối, bột, thì là làm nên món rau trộn Raita dễ ăn mà bổ dưỡng. 4. Rau diếp

Rau diếp không có nhiều giá trị về mặt dinh dưỡng, tuy nhiên đây là loại rau chứa hàm lượng nước rất cao. Loại rau diếp lá xoăn chứa nhiều nước nhất hơn 95 %, theo sau là rau diếp lá dài, với hàm lượng nước thấp hơn nhưng lại cung cấp nhiều chất dinh dưỡng và chất xơ. 5. Súp lơ

Súp lơ là loại rau trông có vẻ cứng, ít nước, và khô. Nhưng hoa lơ lại rất giàu nước, chứa 92,1% nước, các dưỡng chất thực vật, các loại vitamin có tác dụng giảm lượng cholesterol, và là một trong những loại thực phẩm ngăn ngừa ung thư. 6. Cần tây

Không chỉ có hàm lượng nước cao, cần tây cung cấp dồi dào chất xơ và các chất dinh dưỡng khác. Cần tây với hàm lượng nước cao được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên chữa các chứng ợ nóng và nồng độ axít cao trong dạ dày. Chất xơ trong cần tây khiến bạn cảm thấy no và kiềm chế sự thèm ăn. 7. Cam

Cam không chỉ chứa tới 87% là nước mà còn cung cấp một nguồn vitamin C tuyệt vời cho cơ thể. Đặc biệt, cam có tác dụng chống viêm tốt, lại tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ sức đề kháng và chống mệt mỏi hiệu quả. 8. Dưa hấu

Dưa hấu chứa nhiều nước, chiếm 91,5% là nước, và có thể giữ nước rất tốt cho cơ thể trong suốt một khoảng thời gian dài. Loại dưa ngon ngọt này rất giàu nguồn lycopene – một chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa ung thư, dễ tìm thấy trong các loại rau, trái cây có màu đỏ. 9. Bưởi

Bưởi chứa 90,5% là nước, giúp giảm cholesterol, thu gọn vòng eo.Các hợp chất tự nhiên có trong trái cây họ cam quýt giúp đốt cháy lượng mỡ dư thừa, cân bằng lượng đường trong máu, vì vậy có thể giảm cảm giác thèm ăn. 10. Khế

Khế giàu nước, chiếm 91,4% là nước.Loại hoa quả nhiệt đới này rất tuyệt để làm salad hoặc thêm vào ly cocktail mùa hè. Khế rất giàu chất chống oxy hóa, đặc biệt là chất epicatechin, một hợp chất có lợi cho sức khỏe tim mạch thường thấy trong rượu vang đỏ, socola đen và trà xanh.

