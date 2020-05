Những món đặc sản tên độc lạ của Trà Vinh khiến thực khách tò mò

Loi choi sả ớt: Theo người dân địa phương cho biết, con loi choi có hình dạng giống chiếc đũa, chiều dài chỉ tầm khoảng 20cm, có thân tròn và trắng. Loi choi thường sống ở các bãi bồi, cồn đất mới nổi hoặc bãi bùn ven sông. Không phải ngẫu nhiên mà món ăn được chế biến từ loi choi lại trở thành một đặc sản Trà Vinh nức tiếng mà bởi vì không phải mùa nào cũng có và không dễ dàng đánh bắt vì số lượng loi choi thực sự rất ít. Loi choi có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon. Nhưng món ăn ngon và nổi tiếng nhất vẫn là món loi choi sả ớt. Bún suông Trà Vinh đã làm say lòng không biết bao nhiêu du khách mỗi khi tới đây. Cứ đến Trà Vinh mọi người lại truyền tai nhau đi ăn bún suông cho mọi người biết rằng mình đã đặt chân đến nơi đây. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy nước dùng của bún suông sẽ đặc biệt hơn so với các loại bún khác bởi màu ngả hơi nâu do có cho thêm me và tương hột. Nước dùng có vị chua thanh thanh, lại thoang thoảng mùi thơm của tôm tươi. Bánh Tét Trà Cuôn là một trong những đặc sản nổi tiếng của Trà Vinh, đây là loại bánh tét trứ danh được chính tay người Trà Cuôn tạo ra và cũng là một món ăn truyền thống không thể thiếu trong dịp tết của người dân nơi đây. Bánh tét Trà Cuôn được gói bằng lá chuối xiêm hoặc lá lùng chứ không dùng lá dong. Người Trà Cuôn luộc bánh bằng cách hấp cách thủy thay vì ninh trong nước như các loại bánh tét khác. Bánh này có mùi thơm rất hấp dẫn, ngào ngạt mùi dừa, mùi gạo mới, mùi cốm…Chù ụ thuộc họ nhà cua, nhìn hơi xấu xí với thân hình vuông nhỏ. Đây là đặc sản của vùng Ba Động. Không cần nhiều gia vị, bạn có thể thưởng thức chù ụ nướng than. Chù ụ đưa lên lửa sẽ dần chuyển sang màu đỏ, hương thơm hấp dẫn. Khi chín, trộn chúng với ít rau răm, chấm muối ớt hoặc muối tiêu chanh, đảm bảo ngon miệng. Mắm bò hóc: Miền Tây nước quanh năm nên phong phú các loại cá làm nguyên liệu mắm bò hóc, được người Khmer xem như đặc sản đãi khách quý. Từ loại mắm này, người ta có thể chế biến thành nhiều món ngon khác. Món nhanh nhất và nguyên chất nhất là mắm sống trộn với chanh, ớt, tỏi thêm chút đường gia giảm độ mặn, tăng thêm quyến rũ cho món ăn. Cháo ám: Mất khá nhiều công sức để có nồi cháo ám ngon. Cá lóc để nấu cháo phải tươi, mập đem luộc và gỡ từng miếng, bỏ xương rồi xào với hành thơm nức mũi. Trứng cá lóc đánh nhuyễn rồi mới cho vào nồi cháo nấu từ nước luộc cá. Trong món cháo ám còn có cả hành khô, tôm khô, mực khô nướng. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

