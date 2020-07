Những món ăn vặt xế chiều nhất định phải thử khi tới Đà Lạt

Bánh tráng nướng được coi là món ăn vặt số 1 tại chợ đêm Đà Lạt. Những chiếc bánh vừa ra lò nóng hổi chắc chắn sẽ làm ấm bụng du khách trong tiết trời se lạnh tại Đà Lạt. Nguyên liệu làm bánh tráng nướng khá đơn giản. Một chiếc bánh tráng, các loại nhân như xúc xích, tép khô, bò khô, hành phi, nước sốt... Tất cả hòa quyện tạo nên mùi vị thơm ngon đặc trưng của loại bánh này. Giá một chiếc bánh cũng rất bình dân, dao động trong khoảng 10-20 nghìn đồng.Súp cua: Bạn cũng có thể ghé gánh hàng rong trong chợ để thưởng thức một tô súp cua nóng hổi, đặc sánh, thơm lừng; một củ khoai lang luộc, hay một đĩa xôi đậu xanh mỡ hành. Bên cạnh bánh tráng nướng, ngô, khoai và trứng nướng cũng là những món ăn hút khách tại chợ đêm Đà Lạt. Kem bơ từ lâu đã nổi tiếng là món ăn được mệnh danh chưa ăn chưa đến Đà Lạt khiến nhiều người say mê đến “quên lối về”. Sữa đậu nành nóng bán khắp chợ. Nếu muốn ngắm nghía không khí chợ đêm tấp nập, bạn có thể tới chọn hàng có nồi sữa đậu nành ngay trên dãy bậc thang. Sẽ thật tuyệt khi giữa trời lạnh được áp ly sữa ấm vào má, hít hà khói, rồi thư thả hút những ngụm sữa ấm, thơm ngon. Các loại bánh ngọt như bánh tiêu, bánh quẩy, bánh su kem, bánh ống...đều rất thơm ngon và luôn được lựa chọn để ăn kèm khi uống sữa đậu. Giá cả thì lại rất “hạt dẻ”. Cháo cũng là một món lót dạ ấm nóng mà bạn có thể cân nhắc. Ở Đà Lạt, cháo được nấu vừa vặn, ăn kèm bánh bao, giò ruốc quẩy… Xiên nướng thập cẩm: Ngoài khoai, bắp nướng, dãy quán nướng xiên thập cẩm với nhiều lựa chọn như thịt, sườn, rau củ, ếch, tôm, cá, cánh gà, chân gà, bò lá lốt… giá rẻ, thơm cay cũng được nhiều bạn trẻ yêu thích. Dâu lắc: Sau khi ăn uống no nê sẽ thật tuyệt khi tráng miệng bằng món dâu lắc. Người Đà Lạt đã tận dụng đặc sản tại chính nơi đây để làm ra món dâu tây lắc ngon tuyệt. Dâu tây tươi, to múp được trộn với lượng nước đường vừa phải, thêm chút muối tôm rồi lắc đều. Giá cho một cốc dâu lắc dao động từ 10.000- 20.000 đồng Yaourt Đà Lạt cũng là món tráng miệng nên thử ở chợ đêm Đà Lạt. Hũ yaourt không lạnh mà ấm, không xốp mà dẻo mịn, béo, thơm lừng sữa tươi. Ngoài các đồ ăn nóng, tại chợ đêm Đà Lạt cũng bày bán khá nhiều các loại bánh kẹo, mứt. Du khách có thể mua ăn trực tiếp hoặc mua về làm quà cho người thân, như khoai lang dẻo. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

