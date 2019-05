Những đặc sản hấp dẫn vô cùng của Cù Lao Chàm

Cua đá là món đặc sản Cù Lao Chàm ai cũng muốn nếm thử một lần khi đến với vùng biển này. Gọi là cua đá vì chúng sống trên những hang đá trên núi. Điều đặc biệt của loài cua này là chúng ăn cây cỏ trên đá và uống nước sương sớm nên thịt rất ngọt, mềm, béo ngậy và không có vị tanh như cua biển thông thường. Món ăn dễ chế biến từ loài cua này là hấp bia, cầu kỳ hơn có thể xào me hay rang muối. Nếu nướng trên than củi không tẩm ướp gia vị gì, cua có vị ngầy ngậy ăn rất ngon. Mực một nắng: Dễ thấy mực một nắng là đặc sản ở bất cứ vùng biển nào cũng có. Tuy nhiên mực một nắng ở Cù Lao Chàm lại được chế biến khá đặc biệt. Mực phơi một nắng cho bớt mùi tanh nhưng bên trong vẫn đảm bảo độ tươi của mực. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt, tươi ngon lại thấy được cả vị khô của mực. Mực một nắng dù chế biến không khó nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, nướng kỹ trên lửa nhỏ, không để lửa quá già. Khi mực chuyển sang màu vàng, mùi thơm bốc lên là lúc mực vừa chín tới. Miếng mực ngọt mềm, thơm phức hòa quyện với vị cay nồng của tương ớt rất thú vị. Ốc vú nàng: Loài ốc có cái tên rất lạ tai, lạ mắt với nhiều du khách nhưng nếu ai đã một lần thưởng thức thì không thể quên được hương vị đặc biệt hấp dẫn của loài ốc này. Cách chế biến món ốc vú nàng cũng khá đơn giản, chỉ cần luộc chấm với muối chanh hoặc cầu kỳ hơn là nướng trên lò than hoặc làm gỏi ốc cũng rất ngon miệng. Bào ngư: Du lịch Cù Lao Chàm được thưởng thức bào ngư ngay trên bãi biển lộng gió thì không gì tuyệt bằng. Bào ngư được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn và có mùi vị đặc sắc không loại ốc nào có được. Thịt bào ngư giòn, có mùi vị thơm. Các món từ bào ngư nếu biết cách kết hợp với các gia vị sẽ tạo nên những món ăn vô cùng hấp dẫn mà không loại hải sản nào sánh được. Có thể chế biến thành các món như luộc, hấp, xào tùy theo khẩu vị của du khách. Bánh ít lá gai: Tuy là món ăn vô cùng mộc mạc nhưng không biết từ bao giờ bánh ít lá gai đã trở thành đặc trưng của mảnh đất nơi đây. Du khách gần xa đến chơi Cù Lao Chàm không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn này.Rau rừng Cù Lao Chàm:Mang hương vị của vị thuốc Đông Y rau rừng mọc hoang ở các chân núi khá phong phú về chủng loại như: rau dớn, rau sân, rau lủi, mã đề...Rau rừng luộc là món ăn đơn giản nhưng cũng "chất" nhất. Rau rừng sống ăn kèm với các loại hải sản cũng vô cùng tuyệt vời và khó quên. Yến sào: Đến Cù Lao Chàm bạn cũng đừng quên thưởng thức món yến sào là đặc sản nơi này. Yến sào là một loại thực phẩm cao cấp có giá trị dinh dưỡng cao vừa là sản phẩm dược liệu rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

Cua đá là món đặc sản Cù Lao Chàm ai cũng muốn nếm thử một lần khi đến với vùng biển này. Gọi là cua đá vì chúng sống trên những hang đá trên núi. Điều đặc biệt của loài cua này là chúng ăn cây cỏ trên đá và uống nước sương sớm nên thịt rất ngọt, mềm, béo ngậy và không có vị tanh như cua biển thông thường. Món ăn dễ chế biến từ loài cua này là hấp bia, cầu kỳ hơn có thể xào me hay rang muối. Nếu nướng trên than củi không tẩm ướp gia vị gì, cua có vị ngầy ngậy ăn rất ngon. Mực một nắng: Dễ thấy mực một nắng là đặc sản ở bất cứ vùng biển nào cũng có. Tuy nhiên mực một nắng ở Cù Lao Chàm lại được chế biến khá đặc biệt. Mực phơi một nắng cho bớt mùi tanh nhưng bên trong vẫn đảm bảo độ tươi của mực. Khi ăn bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt, tươi ngon lại thấy được cả vị khô của mực. Mực một nắng dù chế biến không khó nhưng đòi hỏi phải tỉ mỉ, nướng kỹ trên lửa nhỏ, không để lửa quá già. Khi mực chuyển sang màu vàng, mùi thơm bốc lên là lúc mực vừa chín tới. Miếng mực ngọt mềm, thơm phức hòa quyện với vị cay nồng của tương ớt rất thú vị. Ốc vú nàng: Loài ốc có cái tên rất lạ tai, lạ mắt với nhiều du khách nhưng nếu ai đã một lần thưởng thức thì không thể quên được hương vị đặc biệt hấp dẫn của loài ốc này. Cách chế biến món ốc vú nàng cũng khá đơn giản, chỉ cần luộc chấm với muối chanh hoặc cầu kỳ hơn là nướng trên lò than hoặc làm gỏi ốc cũng rất ngon miệng. Bào ngư: Du lịch Cù Lao Chàm được thưởng thức bào ngư ngay trên bãi biển lộng gió thì không gì tuyệt bằng. Bào ngư được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn và có mùi vị đặc sắc không loại ốc nào có được. Thịt bào ngư giòn, có mùi vị thơm. Các món từ bào ngư nếu biết cách kết hợp với các gia vị sẽ tạo nên những món ăn vô cùng hấp dẫn mà không loại hải sản nào sánh được. Có thể chế biến thành các món như luộc, hấp, xào tùy theo khẩu vị của du khách. Bánh ít lá gai: Tuy là món ăn vô cùng mộc mạc nhưng không biết từ bao giờ bánh ít lá gai đã trở thành đặc trưng của mảnh đất nơi đây. Du khách gần xa đến chơi Cù Lao Chàm không thể bỏ qua món ăn hấp dẫn này. Rau rừng Cù Lao Chàm:Mang hương vị của vị thuốc Đông Y rau rừng mọc hoang ở các chân núi khá phong phú về chủng loại như: rau dớn, rau sân, rau lủi, mã đề...Rau rừng luộc là món ăn đơn giản nhưng cũng "chất" nhất. Rau rừng sống ăn kèm với các loại hải sản cũng vô cùng tuyệt vời và khó quên. Yến sào: Đến Cù Lao Chàm bạn cũng đừng quên thưởng thức món yến sào là đặc sản nơi này. Yến sào là một loại thực phẩm cao cấp có giá trị dinh dưỡng cao vừa là sản phẩm dược liệu rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Internet. Video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.