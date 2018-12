Những cách giúp bạn tăng cường trao đổi chất, giữ dáng trong mùa đông này

Trên thực tế, khả năng trao đổi chất của con người giảm dần theo tuổi tác. Phụ nữ tăng trung bình 0,6 kg mỗi năm trong suốt độ tuổi trưởng thành. Để hạn chế tăng cân, tích mỡ ở độ tuổi trung niên, hãy áp dụng một số biện pháp tăng cường trao đổi chất sau:



Cắt giảm calo

Nạp nhiều calo quá mức cũng ảnh hưởng tới quá trình trao đổi chất. Khi hấp thụ ít calo hơn, tốc độ trao đổi chất cũng được cải thiện đáng kể. Nhằm bảo vệ sức khỏe, mọi người hãy tiêu thụ thực phẩm vừa đủ và tránh để bụng đói.

Ăn sáng thịnh soạn

Bữa sáng rất quan trọng vì chúng là động lực thúc đẩy quá trình trao đổi chất và dự trữ năng lượng cả ngày. Những phụ nữ bỏ bữa ăn có nguy cơ mắc béo phì cao gấp 1/2 lần so với người bình thường.

Hấp thụ nhiều chất xơ

Kết hợp nhiều thực phẩm giàu chất xơ vào chế độ ăn uống như rau, trái cây, ngũ cốc nguyên cám và đậu có thể giúp bạn no lâu hơn và giảm cảm giác thèm đồ ăn không lành mạnh. Các nghiên cứu đã phát hiện, phụ nữ hấp thụ nhiều chất xơ trong thực phẩm ít phải đối mặt với tình trạng tăng cân theo tuổi tác. Do đó, các chị em nên bổ sung ít nhất 21-25 gram chất xơ mỗi ngày.

Tránh mất nước

Một nghiên cứu vào năm 2012 trên tạp chí Béo phì đã chỉ ra, uống nước có thể hỗ trợ duy trì cân nặng vì việc làm này giúp giảm lượng calo và tăng cường quá trình trao đổi chất. Các nhà nghiên cứu khuyên, mọi người nên thay thế các loại nước ngọt, soda bằng nước thường. Uống nước thường xuyên có thể giúp thúc đẩy quá trình phân giải mỡ, triệt tiêu chất béo và các lipit khác.

Tập HIIT

Theo các nghiên cứu, các bài tập cường độ cao (HIIT) có hiệu quả trong việc đốt cháy mỡ bụng và tăng cường trao đổi chất hơn các bài tập cường độ thấp ổn định. Sự xen kẽ giữa các giai đoạn vận động cao thấp trong bài tập cường độ cao giúp tăng tốc quá trình trao đổi chất, từ đó đốt cháy nhiều calo hơn. Mọi người nên tiến hành tập HIIT ít nhất 10 phút tại nhà.

Tăng cường protein

Cơ thể cần protein để duy trì cơ bắp săn chắc. Do đó, mọi người nên đảm bảo khẩu phần ăn luôn bao gồm đủ 28g thịt nạc, hai thìa hạt hoặc 226g sữa chua ít béo. Giống chất xơ, protein giúp bạn no lâu và kiềm chế cảm giác thèm ăn các thực phẩm tinh luyện, đã qua chế biến nhiều calo.

Hấp thụ sắt

Tammy Lakatos, chuyên gia y khoa kiêm đồng tác giả của cuốn Fire Up Your Metabolism cho biết, sắt rất quan trọng trong việc vận chuyển oxy, giúp cơ bắp cần đốt cháy chất béo. Phụ nữ mất một lượng đáng kể hợp chất này do chu kỳ kinh nguyệt hàng tháng. Nếu không bổ sung đủ sắt, bạn có thể mất năng lượng và khiến quá trình trao đổi chất trở nên chậm chạp. Động vật có vỏ, thịt nạc, đậu, ngũ cốc và rau chân vịt là những nguồn cung cấp sắt dồi dào.

Bổ sung vitamin D