Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái mắc bệnh lệch lạc tình dục?

Ngày 18/11, Công an TP.HCM tổ chức cuộc họp báo thông tin về kết quả xử lý việc nghi can Nguyễn Tiến Dũng - nhân viên phòng hồ sơ Trung tâm hỗ trợ xã hội - dâm ô nhiều bé gái. Công an quận Bình Thạnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Tiến Dũng và chuyển viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.



Trước đó, chiều 17/11, Công an quận Bình Thạnh đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Tiến Dũng để điều tra hành vi dâm ô.

Bị can Nguyễn Tiến Dũng. Như đã thông tin, ngày 14-11, một người mẹ đã đến công an phường 13 trình báo con gái của chị tên K.A trong thời gian ở tại Trung tâm hỗ trợ xã hội đã bị Dũng có hành vi dâm ô. Sau khi công an phường 13 xác minh, bước đầu đã chuyển hồ sơ cho công an quận Bình Thạnh. Theo xác minh của cơ quan chức năng, các bé gái đã bị Dũng dâm ô gồm các bé H.T.K.D. (13 tuổi), Đ.T.K.A. (14 tuổi) và bé N.N.K.N. (14 tuổi). Ngoài ra, còn có các bé L.T.K.T. (15 tuổi) bị dâm ô, bé T.B.N. (12 tuổi) cũng bị dụ dỗ. Hành vi dâm ô của Dũng có sự chứng kiến của các bé L.T.B.N. (10 tuổi) và L.T.N.T. (8 tuổi). Theo trình bày của các bé, cứ vào 21-23h đêm, Dũng thường đến bên cửa sổ phòng các bé gái, kêu các bé đến gần cửa sổ để lần lượt dâm ô. Dũng sờ và bóp ngực, yêu cầu các em cởi áo quần, rờ vào bộ phận sinh dục của Dũng. Sau khi thực hiện hành vi, Dũng cho các em hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi nấu mì tôm ăn và còn hứa hẹn sẽ sửa hồ sơ cho các em sớm hồi gia. Về mặt tâm lý, hành động sàm sỡ, cưỡng dâm trẻ em của Dũng, có thể coi là một dạng bệnh lệch lạc tình dục. Đó là những hành vi tình dục lệch lạc và thậm chí nhiều hành vi được y học xếp dạng bệnh lý tâm thần. Lệch lạc tình dục (LLTD) là một dạng bệnh tâm thần khá phức tạp. Những bệnh nhân gây nên những hành vi này bị xã hội lên án và xa lánh nhiều nhất trong số các bệnh nhân tâm thần vì đôi khi gây những ảnh hưởng làm xáo trộn xã hội. Những biểu hiện lệch lạc tình dục Có những người đàn ông mắc bệnh tâm thần tình dục, họ lên cơn cuồng dục và phơi bày phần nhạy cảm trước mặt mọi người. Hầu hết những ai không may chứng kiến đều cảm thấy ghê sợ, muốn né tránh và xua đi những ký ức không hề dễ chịu ấy, đặc biệt là những em gái còn chưa có ý thức rõ rệt về sự khác nhau giữa bộ phận sinh dục nam và nữ thường rất xấu hổ, ngượng ngùng, lúng túng. Video "Ô nhiễm không khí có làm tăng nguy cơ mắc tâm thần". Nguồn: VTC. Phản ứng thông thường của trẻ em khi gặp trường hợp này là bỏ chạy. Theo một nghiên cứu ở Mỹ, có tới 20% phụ nữ đã từng bị nhìn trộm hoặc là đối tượng của chứng loạn dục phô bày; 20% trẻ em bị quấy rồi tình dục dưới nhiều hình thức do những kẻ bị LLTD. Mặt khác, 74% số người bị LLTD có rối loạn hormon, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh, 24% có rối loạn gen (Chromosom). Ngoài xã hội, phố xá có thể gặp những trường hợp đáng sợ, họ là những nam giới có vấn đề về tâm thần tình dục. Nguy hiểm nhất đối với trẻ em là loại đàn ông cưỡng nhi. Có những kẻ cưỡng nhi biệt tính (hay tìm cơ hội hãm hại những em bé gái) và có kẻ cưỡng nhi đồng tính (những người đàn ông đồng tính luyến ái, chuyên tìm cơ hội giao tiếp với các em trai). Một người đàn ông bệnh hoạn thường chiếm đoạt các em gái bằng cách trước hết thỏa mãn những sở thích, ước muốn của em. Ảnh minh họa.

Người mắc bệnh lệch lạc tình dục có thể tỏ ra là một người tốt bụng, rất mến trẻ con. Cho tới một ngày cô con gái nhỏ cho biết là ông ta hay sờ mó vào những nơi nhạy cảm của cháu. Sẽ là nguy hiểm khi nhiều em không nói cho cha mẹ biết, vì nghĩ rằng tất cả những gì dính líu tới chuyện tình dục đều không hay ho gì, là xấu hổ không dám nói, hoặc vì sợ hãi, hay bị khống chế. Cũng có thể em không nói vì vị nể, vì nghĩ rằng ông đang giúp em nhiều việc, thỏa mãn những sở thích của các em.

Hành vi lệch lạc tình dục cũng có thể gặp trong đời sống vợ chồng. Ngay trong chuyện phòng the của nhiều đôi vợ chồng có thể gặp những trường hợp tự hành hạ mình, hành hạ bạn tình trong lúc quan hệ tình dục nhằm tìm kiếm khoái cảm...

Nguyên nhân gây nên tình trạng lệch lạc tình dục thường do rối loạn quá trình phát triển tâm lý trong thời thơ ấu hay trẻ đã từng bị lạm dụng tình dục trong thời thơ ấu hoặc trẻ bắt chước hành vi lệch lạc này từ người lớn từ phim ảnh. Ngoài ra, trong một số trường hợp người ta thấy có các bất thường về hormon, nhiễm sắc thể... Cũng nghiên cứu ở Mỹ cho thấy 74% số người bị lệch lạc tình dục có rối loạn hormon, 27% có dấu hiệu tổn thương thần kinh, 24% có rối loạn gen.

Điều trị lệch lạc tình dục

Việc điều trị lệch lạc tình dục chủ yếu là tâm lý liệu pháp và phối hợp với thuốc khi cần thiết. Với liệu pháp phân tâm, thầy thuốc sẽ giúp đương sự hiểu được các động lực và hoàn cảnh gây ra bệnh, đặc biệt là giúp bệnh nhân nhận thức được các sự kiện hằng ngày nào khiến họ thực hiện các xung động.

Phương pháp điều trị này cũng giúp họ lấy lại sự tự tin, cải thiện kỹ năng giao tiếp xã hội và dùng các liệu pháp hành vi để giúp đương sự cắt đứt các hành vi lệch lạc tình dục.

Để phòng tránh người lệch lạc tình dục xâm hại con em mình, các bậc phụ huynh cần có những giảng giải kịp thời, những biện pháp ngăn chặn để con cái không rơi vào tình huống nguy hiểm. Cha mẹ cần có thời gian gần gũi với con, biết chắc con gái mình đang ở đâu, với ai hàng ngày và không nên mở rộng môi trường tiếp xúc của con. Đối với các con trai, chỉ cần nhắc nó đề phòng những người đàn ông có chứng đồng tính luyến ái.

Cha mẹ cần quan tâm chu đáo tới con, chú ý đến những người gần gũi quá mức với con mình hoặc chỉ quan tâm giúp đỡ riêng một em gái nhất là ở những nơi kín đáo.