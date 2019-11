Ngoài TPBVSK Men Pro New, sản phẩm nào từng bị "tuýt còi" vì chứa chất cấm Sildenafil?

(Kiến Thức) - TPBSVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML vừa bị Bộ Y tế cảnh báo do có chứa chất cấm sildenafil nguy hại. Không ít sản phẩm cũng bị tuýt còi vì chứa thành phần độc hại tương tự.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa ra cảnh báo sản phẩm TPBVSK Men Pro New của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Quốc tế BML không bảo đảm an toàn thực phẩm do chứa chất cấm sildenafil cực độc hại cho sức khỏe.



Trước đó, một số sản phẩm cũng bị "tuýt còi" vì có chất cấm sildenafil nguy hiểm này.

Hồi tháng 7, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã đưa ra cảnh báo về một thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho nam có chứa chất kích dục sildenafil .

Sản phẩm Big Penis của Mỹ có chứa sildenafil.

Sau khi phân tích phòng thí nghiệm, FDA đã xác nhận rằng thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý cho nam mang tên Big Penis có chứa sildenafil, thành phần hoạt chất trong Viagra. Đây là loại tân dược được dùng để điều trị yếu sinh lý, rối loạn chức năng cương dương cho nam giới. Tuy bị cấm, nhưng sildenafil vẫn được một số nhà sản xuất cho vào thành phần các thực phẩm chức năng được quảng cáo bổ thận tráng dương.

Video "6 thực phẩm giúp bạn trẻ trung hơn tuổi thật". Nguồn: Zing.

Thành phần này đã không được công bố trên nhãn sản phẩm nói trên, có thể gây ra nhiều hệ lụy cho sức khỏe.

Theo FDA, sildenafil có thể tương tác với nitrat có trong một số loại thuốc bán theo toa cho bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp, cholesterol cao hoặc bệnh tim (chẳng hạn như Nitroglycerin) và gây hạ huyết áp xuống mức nguy hiểm.

Trước đó, năm 2016, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế cũng thu hồi sản phẩm Avena plus vì chứa chất sildenafil. Đây là sản phẩm của Công ty Đầu tư và Thương mại xuất nhập khẩu Việt Nam Canoves ( Hà Nội). Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Avena bị thu hồi có số lô 010316, ngày sản xuất 2/3/2016, hạn sử dụng 1/3/2019.

Sildenafil phát hiện có trong TPCN Avena plus là một hoạt chất của thuốc kích dục Viagra.

Kết quả kiểm nghiệm mẫu của Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia cho thấy sản phẩm có chứa chất cấm sildenafil. Vì thế, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tạm dừng lưu thông sản phẩm có số lô trên. Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý, thu hồi trong thời hạn 10 ngày và gửi báo cáo về Cục. Sildenafil được một số nhà sản xuất cho vào thành phần các thực phẩm chức năng được quảng cáo bổ thận tráng dương dù bị cấm.