Loạt bệnh nguy hiểm người cao tuổi cực dễ mắc trong thời tiết nắng nóng

Thời tiết nắng nóng, người cao tuổi dễ bị mất nước và điện giải, đặc biệt nếu bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy do ăn uống không hợp vệ sinh hoặc ăn thực phẩm bẩn,...Ảnh: amazonaws. Tình trạng say nắng trong những ngày thời tiết oi bức, nhiệt độ cao cũng sẽ gặp nhiều hơn ở người cao tuổi. Ảnh: googleusercontent. Bên cạnh đó, người cao tuổi dễ bị rối loạn hệ thần kinh, hệ tim mạch bởi sự mất nước, chất điện giải trong những ngày nắng nóng. Ảnh: tuyentienliet. Người cao tuổi cũng dễ bị các cơn tăng huyết áp kịch phát do lạnh đột ngột hoặc uống bia lạnh để “giải nhiệt”. Ảnh: blogspot. Đặc biệt, người cao tuổi rất dễ bị đột quỵ trong những ngày nắng nóng. Nhiệt độ càng cao thì mức độ đột quỵ càng nặng. Ảnh: otiv. Ngoài ra, người cao tuổi cũng sẽ dễ mắc một số bệnh về đường hô hấp như viêm phế quản mạn tính, giãn phế quản hoặc hen suyễn,...Ảnh: benh. Do nắng nóng, người cao tuổi lúc ngủ, nghỉ không nằm màn có thể mắc các bệnh do côn trùng đốt, nhất là bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: mangyte.Đau nhức xương khớp vào mùa hè ở người cao tuổi thường xuất hiện ở các khớp gối, cột sống thắt lưng, khớp bàn tay, bàn chân. Ảnh: media. Ngoài ra, vào mùa nắng nóng, một số bệnh về da cũng thường gặp ở người cao tuổi như viêm da dị ứng gây ngứa, bệnh Zona.... Ảnh: thuocdantoc.

