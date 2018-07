Làm ngay những việc này để phòng đột quỵ mùa nắng nóng

Các chuyên gia y tế khuyên mọi người nên thực hiện các cách phòng ngừa đột quỵ sau. Theo dõi thời tiết hàng ngày

Nắm được những thông tin thời tiết để có những kể hoạch làm việc, vui chơi hợp lý. Tỉ lệ người bệnh tim mạch và huyết áp có nguy cơ đột quỵ cao khi thời tiết nóng. Vì thế nên chủ động kiểm soát tốt bệnh của mình, sử dụng sản phẩm phòng ngừa, giúp ổn định huyết áp, tăng cường phòng ngừa xơ vữa động mạch... Tránh ra ngoài khi nắng nóng cao điểm

Tình trạng sốc nhiệt xảy ra là rất nguy hiểm có thể dẫn đến đột tử hoặc đột quỵ. Do đó nếu không có việc cần thiết thì tránh đi ra ngoài khi trời nắng gay gắt, chỉ nên ra vào buổi sáng sớm và khi tắt nắng Thường xuyên bổ sung nước

Để đề phòng máu tăng đặc dẫn tới hình thành huyết khối (cục máu đông), tập thói quen khi không khát cũng phải uống đủ nước. Có thể uống nước ép trái cây, rau quả mỗi ngày. Sáng sớm sau khi ngủ dậy hãy uống một cốc nước, mỗi ngày, nên bổ sung từ 1,5- 2lít nước cho cơ thể. Hạn chế bia rượu

Mùa nóng, mọi người thường muốn uống rượu, bia cho mát, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Khi nắng nóng càng nên hạn chế rượu bia hoặc cà phê bởi các chất cồn và caffein sẽ làm bạn bị mất nước nhiều hơn, làm bạn dễ bị đột quỵ do nắng nóng hơn. Hủy bỏ các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao độ Để nhiệt độ điều hòa hợp lý

26 - 28 độ C. Hoặc làm mát nhà bằng cách che nắng, mở cửa cho thông thoáng, bật quạt. Ngủ đủ giấc

Đảm bảo thời gian ngủ đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh, phòng ngừa những nguy cơ đôtj quỵ ngày nắng nóng Đi khám bác sỹ khi có triệu chứng

Nếu người cao tuổi đột nhiên cảm thấy đau đầu, váng đầu, tê nửa người, ngáp vặt liên tục... đây có thể là triệu chứng báo trước khả năng phát sinh tai biến mạch máu não phải đề cao cảnh giác, đi khám bác sĩ ngay.

Các chuyên gia y tế khuyên mọi người nên thực hiện các cách phòng ngừa đột quỵ sau. Theo dõi thời tiết hàng ngày

Nắm được những thông tin thời tiết để có những kể hoạch làm việc, vui chơi hợp lý. Tỉ lệ người bệnh tim mạch và huyết áp có nguy cơ đột quỵ cao khi thời tiết nóng. Vì thế nên chủ động kiểm soát tốt bệnh của mình, sử dụng sản phẩm phòng ngừa, giúp ổn định huyết áp, tăng cường phòng ngừa xơ vữa động mạch... Tránh ra ngoài khi nắng nóng cao điểm

Tình trạng sốc nhiệt xảy ra là rất nguy hiểm có thể dẫn đến đột tử hoặc đột quỵ. Do đó nếu không có việc cần thiết thì tránh đi ra ngoài khi trời nắng gay gắt, chỉ nên ra vào buổi sáng sớm và khi tắt nắng Thường xuyên bổ sung nước

Để đề phòng máu tăng đặc dẫn tới hình thành huyết khối (cục máu đông), tập thói quen khi không khát cũng phải uống đủ nước. Có thể uống nước ép trái cây, rau quả mỗi ngày. Sáng sớm sau khi ngủ dậy hãy uống một cốc nước, mỗi ngày, nên bổ sung từ 1,5- 2lít nước cho cơ thể. Hạn chế bia rượu

Mùa nóng, mọi người thường muốn uống rượu, bia cho mát, nhưng điều này hoàn toàn sai lầm. Khi nắng nóng càng nên hạn chế rượu bia hoặc cà phê bởi các chất cồn và caffein sẽ làm bạn bị mất nước nhiều hơn, làm bạn dễ bị đột quỵ do nắng nóng hơn. Hủy bỏ các hoạt động ngoài trời trong thời điểm nắng nóng cao độ Để nhiệt độ điều hòa hợp lý

26 - 28 độ C. Hoặc làm mát nhà bằng cách che nắng, mở cửa cho thông thoáng, bật quạt. Ngủ đủ giấc

Đảm bảo thời gian ngủ đủ để cơ thể luôn khỏe mạnh, phòng ngừa những nguy cơ đôtj quỵ ngày nắng nóng Đi khám bác sỹ khi có triệu chứng

Nếu người cao tuổi đột nhiên cảm thấy đau đầu, váng đầu, tê nửa người, ngáp vặt liên tục... đây có thể là triệu chứng báo trước khả năng phát sinh tai biến mạch máu não phải đề cao cảnh giác, đi khám bác sĩ ngay.