Không ngờ quả mít non lại có thể chế biến thành nhiều món ngon đến vậy

Món mít non kho tộ có màu sắc đẹp mắt, vị bùi bùi, béo béo, hương vị mặn mà ăn cùng cơm trắng nóng hổi sẽ khiến cả gia đình bạn thích thú. Mít non kho tộ gồm nguyên liệu: Mít non: 300 gram, ngò rí, ớt tươi, hành tím : 2 củ, ớt bột. Cách làm mít non kho tộ: Mít non mua về bạn rửa sạch, cắt thành từng khổ vừa ăn. Đun nước sôi và luộc chín mít. Bạn cũng có thể mua mít non luộc sẵn. Cắt mít thành từng miếng vừa ăn. Cho mít vào bát lớn và ướp gia vị. Cho 2 muỗng đường, 1 muỗng muối, 2 muỗng bột nêm chay, vài giọt dầu màu dừa, nhiều tiêu, 3 muỗng nước tương, 1/2 muỗng ớt bột . Trộn đều cho mít thấm gia vị. Cho dầu ăn lên chảo đun nóng, thêm hành tím phi thơm, cho từng lát mít vào chảo và chiên đều 2 mặt. Thấy mít đã sém mặt, đổ phần sốt ướp mít vào chảo, thêm nửa chén nước lọc rồi đậy nắp, kho mít ở lửa nhỏ. Cắt thêm 2 trái ớt vào nồi để mít có vị cay cay ngon hơn. Đun nhỏ lửa trong khoảng 10 - 20 phút. Nếu thấy nước trong nồi hơi cạn thì bạn cho thêm ít nước lọc. Mít chín, bạn cho ra đĩa, rắc thêm tiêu, ngò rí và mè rang cho thơm.Mít non xào tôm, mực chế biến đơn giản, lạ mà ngon, thơm mùi mít và vị ngọt của tôm và mực. Nguyên liệu: 300g mít non 200g mực cơm 50g hành tây, tỏi, hành lá, húng quế. Gia vị: 1/2 muỗng cà phê bột nghệ, 1/2 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê hạt nêm, 1/2 muỗng cà phê tiêu, một muỗng canh dầu ăn. Mít non sơ chế, luộc với chút muối, vớt ra xé nhỏ, hoặc xắt miếng. Mực làm sạch cắt khoanh. Hành tây bỏ vỏ, thái múi. Tỏi băm nhuyễn. Hành lá cắt khúc. Húng quế nhặt rửa sạch. Phi thơm tỏi, cho mít luộc xé vào xào thơm. Thêm bột nghệ, nước mắm, đường, hạt nêm, hạt tiêu vào xào đều tay. Khi mít thấm gia vị và nước sánh lại thì cho mực và hành tây vào xáo. Mực chín thì cho hành lá, húng quế vào và tắt bếp. Cho mít non xào mực ra đĩa và rắc hạt tiêu lên trên. Gỏi mít non trộn tôm thịt: Nguyên liệu: 500 g mít non, 180 g thịt ba rọi, 180 g tôm tươi, 2 thìa canh vừng rang vàng, 1 bó rau răm, hành tây, gừng, hạt nêm, muối. Cách làm: Đun nước sôi, cho vào ít muối, giấm. Cho mít non đã gọt vỏ vào chần sơ qua. Vớt ra cho ngay vào âu nước lạnh. Sau đó vớt ra để ráo, xé mít thành từng sợi vừa ăn. Thịt heo rửa sạch, cho vào nồi luộc chín với ít gừng, hành tây, hạt nêm vào muối. Thịt luộc chín cho vào âu nước lạnh, sau đó thái sợi vừa ăn. Tôm tươi lột vỏ, bỏ chỉ đen, rửa sạch rồi luộc chín. Rau răm nhặt sạch, thái nhỏ. Sau khi đã chuẩn bị xong, bạn cho tất cả nguyên liệu như mít, tôm, thịt vào chung một cái âu rồi trộn đều với vừng rang vàng. Nêm gia vị vừa ăn rồi cho tiếp rau răm vào trộn đều. Món gỏi này dùng kèm với nước mắm chanh tỏi ớt và bánh tráng (hoặc bánh phồng). Canh mít nấu lá lốt: Vị ngọt tự nhiên của tôm, nấu kèm với mít, thơm mùi lá lốt tạo hương vị lạ mà thú vị cho món canh. Nguyên liệu: 200g mít non, 100g tôm, vài lá lốt, nước mắm, muối, hạt nêm, hành khô. Cách làm: Tôm bóc nõn, rửa sạch, giã thô tôm. Ướp vào bát tôm nửa thìa nhỏ muối, ít hạt tiêu. Mít non thái lát hoặc xé thành từng miếng vừa ăn. Mắm ruốc hòa tan với nước lạnh, lọc bỏ cát, lấy nước cốt mắm. Lá lốt thái nhỏ. Đun nóng dầu ăn, phi hành thơm, đổ tôm vào xào chín. Đổ nước lạnh ngập mặt, thêm mắm ruốc, đun sôi. Tiếp theo thêm mít vào, đun sôi đến khi mít mềm. Nêm vào nồi nửa thìa nhỏ muối, nửa thìa nhỏ nước mắm, chút xíu hạt nêm. Đợi sôi lại bạn nêm nếm tùy theo khẩu vị của bạn. Tắt bếp, thêm lá lốt vào. Đợi nguội múc ra bát dùng làm món canh ăn với cơm.

