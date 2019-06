Khoa học đã chứng minh đây mới là người hạnh phúc nhất thế gian

Phát biểu tại một sự kiện ở Anh vào ngày 25/5 vừa qua, giáo sư về khoa học hành vi tại Trường kinh tế London - Paul Dolan khẳng định những bằng chứng mới nhất cho thấy những yếu tố truyền thống để đo lường sự thành công không còn chuẩn xác trong đánh giá hạnh phúc, đặc biệt là chuyện kết hôn và nuôi con.

Giáo sư này khẳng định: "Người kết hôn hạnh phúc hơn các phân nhóm dân số khác, nhưng chỉ khi câu hỏi "bạn có hạnh phúc không" được đưa ra lúc nửa còn lại của họ có mặt trong phòng. Khi không có sự hiện diện của người bạn đời, câu trả lời của chị em là: Khổ sở lắm".

Thậm chí, tờ Guardian còn trích lời Giáo sư Paul Dolan khẳng định rằng, những bằng chứng mới nhất cho thấy những yếu tố truyền thống để đo lường sự thành công không còn chuẩn xác trong đánh giá hạnh phúc, đặc biệt là chuyện kết hôn và nuôi con. "Chúng tôi có dữ liệu theo dõi cùng một nhóm người trong thời gian dài, nhưng tôi sẽ phải nói một điều không có lợi cho khoa học: Nếu là đàn ông, bạn có thể nên kết hôn; nếu là phụ nữ, đừng bận tâm chuyện đó".





Theo phân tích của vị giáo sư, hôn nhân có lợi cho nam giới bởi họ bớt phải lo lắng. "Đàn ông bớt rủi ro hơn, kiếm được nhiều tiền hơn trong công việc, và sống thọ hơn ít nhiều. Còn người phụ nữ của họ, mặt khác, phải chịu đựng và việc kết hôn có thể khiến họ chết sớm hơn so với không kết hôn".

"Khi thấy một phụ nữ ở độ tuổi 40 còn độc thân và không có con, người ta hay nghĩ thật hổ thẹn, có thể một ngày cô sẽ gặp được nửa còn lại của mình và mọi thứ sẽ thay đổi...’" - ông Dolan chia sẻ thêm.

"Không đâu, có thể cô ấy sẽ gặp sai người và mọi thứ sẽ thay đổi. Có thể cô ấy sẽ gặp phải gã khiến cô ấy không còn hạnh phúc và cô ấy mệt mỏi và chết sớm hơn".

Hơn nữa, trong cuốn sách mới nhất của ông Dolan có tên "Happy Ever After" (tạm dịch: Hạnh phúc mãi mãi) dẫn bằng chứng từ khảo sát sử dụng thời gian của người Mỹ (ATUS), trong đó so sánh mức độ hài lòng và bất hạnh của các cá nhân độc thân, kết hôn, ly hôn, ly thân và góa bụa.

Những nghiên cứu khác đo lường một số lợi ích tài chính và y tế của việc kết hôn với cả nam giới và nữ giới mà ông Dolan cho rằng hôn nhân góp phần vào thu nhập cao hơn và hỗ trợ tình cảm cho phép những người lập gia đình bớt rủi ro hơn và có thể tìm kiếm được sự chăm sóc y tế.

Tuy nhiên, Giáo sư Paul Dolan cũng cho biết, phái mạnh có nhiều lợi ích hơn từ việc kết hôn và ít gặp rủi ro hơn. Trong khi đó, những phụ nữ kết hôn cho thấy nguy cơ cao hơn về thể chất và tinh thần khi ở độ tuổi trung niên, so với chị em độc thân.

Dù việc không kết hôn và không nuôi con có lợi cho phụ nữ nhưng theo lời ông Dolan, những định kiến cho rằng hôn nhân và con cái là dấu hiệu của hạnh phúc cũng có thể khiến những chị em độc thân cảm thấy phiền lòng.