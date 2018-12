Hối hận muộn màng khi tuyển nam trợ lý nhiệt tình, tháo vát

Công ty chuyên nhập khẩu các mặt hàng gia dụng do tôi làm giám đốc đang ăn nên làm ra, thì cô trợ lí đã trung tuổi bất ngờ đưa đơn xin nghỉ việc để cùng chồng con chuyển vào một tỉnh phía Nam. Tiếc cô nhân viên biết việc, năng nổ hết lòng cống hiến cho công ty, nhưng chẳng có lí do gì để giữ cô lại nên tôi đành chấp nhận. Giám đốc không thể hoàn thành trách nhiệm của mình nếu thiếu trợ lí giúp việc, vì vậy tôi phải cho đăng ngay tin tuyển nhười mới.

Cậu trợ lý mới nhanh nhẹn, tháo vát. Ảnh minh họa

Thật may mắn chỉ sau chưa đầy 1 tuần tôi đã có nhân viên ưng ý. Cậu trợ lí mới của tôi tên là Tân, có bằng thạc sĩ kinh tế, trình độ tiếng Anh rất tốt do có nhiều năm học tập ở nước ngoài. Tân 28 tuổi, cao lớn, khỏe mạnh, đẹp trai tới mức tôi hơi nghi ngờ khi cậu cho biết chưa hề yêu ai do mãi đầu tư công sức, thời gian cho việc chinh phục kiến thức!