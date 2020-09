Chế biến các món ngon từ cá rô đồng ngọt thịt mùa mưa

Thịt cá rô đồng có tính bình, vị ngọt, bổ khí huyết và lợi cho gân xương. Đây là loại thực phẩm thích hợp cho những người bị suy nhược cơ thể, hay đau đầu nhức mỏi, dùng thường xuyên sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh. Có rất nhiều món ngon từ cá rô đồng từ đơn giản đến phức tạp như chiên, nướng, kho, nấu chua... làm say đắm người thưởng thức. Trong đó, ngon nhất phải kể tới món cá rô đồng nấu canh cải bẹ xanh. Vào những ngày oi bức, có bát canh cải nấu cá rô đồng vừa bình dị, tốt cho sức khỏe lại dễ đưa cơm. Cách chế biến món này cũng khá cầu kỳ. Cá rô đánh vảy, cắt vây, bỏ ruột, rửa sạch ướp muối. Rau cải rửa sạch, cắt khúc. Gừng cạo vỏ, đập giập để sẵn. Bắc nồi nước đun sôi, sau đó cho cá vào luộc đến khi cá chín tới, không để chín quá sẽ nát. Gắp cá ra, lóc xương và thịt riêng rẽ. Đây là công đoạn tỉ mỉ và công phu nhất, khéo léo rút xương cá từ sống lưng ra, mỗi con được hai miếng thịt hai bên hông. Kỹ thuật rút xương cá rô đồng tốt bao nhiêu thì miếng cá sẽ đẹp bấy nhiêu, việc này coi vậy chớ không khó, làm quen tay thì sẽ nhanh và đẹp. Sau đó, phần thịt đem ướp với chút muối, tiêu. Phần xương sống và đầu cá các mẹ cho vào cối giã nát, rồi lấy chính nước luộc cá đun sôi lần nữa, lọc kỹ xương và dùng nước đó để nấu. Thả vài lát gừng đã đập dập vào nồi. Khi nước sôi lên, thả phần thịt cá cùng rau cải vào. Tiếp tục đun đến khi rau chín thì tắt bếp. Khi múc canh ra tô, nhớ cho vài lát cá nằm trên cho bắt mắt. Cá rô đánh vảy, rửa sạch, ướp muối, hạt tiêu, gừng trong 20 phút để khử mùi tanh của cá. Sau đó cho cá vào chiên vàng, gắp ra đĩa. Tiếp đó, phi thơm sả, ớt rồi cho măng, cà chua vào xào, đổ thêm nước vừa đủ ăn. Khi nước sôi, cho cá đã chiên vào, tiếp tục đun khoảng nửa tiếng thì thêm giá đỗ, nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu tùy theo khẩu vị. Cá rô chiên gần như là món đơn giản nhất. Cá rô đồng làm sạch, không cần tẩm ướp gia vị. Chiên cá rô chín vàng cả hai mặt, có thể cho hơi cháy giòn một chút, chấm với nước mắm có nhiều gừng, ớt giã nhỏ. Hương vị gừng thơm cay quyện với cái béo ngậy, bùi thơm của cá, thật khó quên.Cá rô nướng lá chanh thì có công phu hơn. Cá làm sạch để thật ráo. Ướp cá bằng cách trộn đều muối, ớt trái, tỏi giã dập, chút đường theo liều lượng, xóc cá đều rồi để 3 tiếng đồng hồ cho ngấm. Rau răm, hành lá bỏ gốc, rửa sạch ngắt ngọn, đầu hành chẻ cọng mỏng, lá hành thái nhỏ, trộn đầu hành, lá hành, rau răm cho đều để sẵn. Bắc lò than quạt chờ than thật đượm, mở vỉ nướng xếp lót lá chanh rồi đặt cá lên, xếp chồng lên cá một lớp lá chanh khác rồi kẹp chặt vỉ đặt lên nướng. Lật vỉ nướng hai mặt cho đều. Chờ đến khi lá chanh cháy xém thì cá chín. Dùng đĩa rải rau răm và hành rồi gắp cá xếp lên trên, rắc tiếp phần rau và hành còn lại lên mình cá. Cá nướng ăn nóng với muối ớt, hương vị chanh, rau răm với cá nướng thơm lại là một dư vị đặc trưng khác nữa. Một món phổ biến khác là cá rô kho tiêu. Cá rô đồng làm sạch, lấy ruột, đánh vảy, khứa xéo mình cá. Cho cá rô vào nồi đất, nêm nước mắm, đường, muối, bột ngọt, thêm hành tỏi giã dập, cho nhiều tiêu xay lên mặt, đặc biệt nhớ dùng mỡ nước kho cá mới ngon. Kho đến khi nước cạn sệt lại, cá chín thơm dậy mùi là được. Khi tiết trời chuyển sang se lạnh, ăn cơm nóng với cá kho tiêu, thì khó lòng cưỡng được. Ảnh: Internet. Mời độc giả theo dõi video "Chế biến món ngon từ nấm đông cô". Nguồn: VTC.

