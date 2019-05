Chân bé trai bốc mùi hôi thối, nguy hiểm tính mạng do sai lầm của cha mẹ

Sau 14 ngày tự điều trị tại nhà, chân cậu bé chảy dịch, bốc mùi hôi thối do hoại tử, thậm chí có nguy cơ nhiễm trùng máu, nguy hiểm tính mạng.

Người nhà bệnh nhi Nguyễn Vũ Nam, 9 tuổi ở Phú Thọ cho biết, do sơ ý khi chơi tại nhà, cậu bé vô tình làm cháy can cồn dẫn đến bị bỏng nặng cả hai chân, sau khi bị bỏng gia đình để bé ở nhà điều trị bằng thuốc nam do có người quen thường xuyên chữa bỏng cho bà con trong làng bằng thuốc nam.

Nhưng sau điều trị bằng thuốc nam 14 ngày tại nhà bé kêu ngày càng đau, vết bỏng có mùi hôi thối, chảy dịch và bé không đi lại được gia đình đưa bé đến bệnh viện tuyến huyện điều trị và được khuyên đưa lên tuyến trên điều trị.

Khi đưa đến khám tại BV đa khoa Hùng Vương, toàn bộ vết bỏng từ giữa đùi trên xuống đến cẳng 2 chân chảy dịch mủ, bốc mùi do hoại tử, nhiễm trùng nặng, da bẩn đen dính chặt thuốc cùng giấy vào vết bỏng.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhi cho biết, ban đầu bệnh nhi chỉ bọng độ 2, nếu được đưa đến BV xử lý ngay thì vết bỏng sẽ nhanh chóng lành.

Tuy nhiên do gia đình tự ý đắp lá, gây nhiễm trùng nặng, nguy cơ nhiễm trùng huyết và có thể nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào. Hiện tại, bệnh nhân đã được sát trùng, phẫu thuật làm sạch vết thương.

Thời gian đắp lá dài, ko vận động nên khớp gối bệnh nhi cũng đã bị cứng, khó khăn khi đi lại. Do đó sau khi điều trị ổn định vết bỏng, bệnh nhi cần được điều trị phục hồi chức năng đi lại, khôi phục khớp gối.

Bác sĩ làm sạch vết thương cho bệnh nhi.

Đây chỉ là một trong nhiều trường hợp tổn thương nặng nề do tự chữa bỏng tại nhà. Tại BV cũng từng tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhân nhập trong tình trạng nhiễm trùng nặng vết bỏng do đắp thuốc nam điều trị. Có những bệnh nhân vùng bỏng đã hoại tử sâu, phải ghép da rất phức tạp, để lại nhiều di chứng cho bệnh nhân cũng như thời gian điều trị kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi bị bỏng trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, hạ nhiệt vùng bỏng, làm sạch chất bẩn trên vết bỏng, sau đó băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nếu bỏng điện, bỏng hóa chất cần tới bệnh viện càng sớm càng tốt, vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng tới nội tạng, rối loạn về tim mạch. Nếu có bọng nước, kết vảy không bóc vì vỡ ra dễ bị nhiễm trùng, tổn thương nặng hơn.

Người dân tuyệt đối không thoa dầu, bôi kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn, dầu cá, đắp lá chữa bỏng… lên vùng bỏng vì dễ bị nhiễm trùng.

*Tên bệnh nhi đã được thay đổi.