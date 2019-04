Cách giải nhiệt, chữa say nắng với nước dừa

(Kiến Thức) - Nước dừa giàu kali và các khoáng chất khác, bổ sung nước cho cơ thể. Ngoài công dụng làm đẹp, uống nước dừa còn có tác dụng giải nhiệt, chữa say nắng và tăng cường sức đề kháng.

Nước dừa có chứa nhiều chất dinh dưỡng như glucose, axit amin, các khoáng chất như magiê, phốt pho, canxi, đồng, sắt, đặc biệt là mangan - chất tham gia vào cấu tạo của xương, các hoạt động chuyển hóa đạm, đường, béo trong cơ thể, làm tăng nhạy cảm của cơ thể với insulin trong việc hấp thu đường.

Nước dừa chứa nhiều chất điện giải như kali, natri. Bên cạnh đó, nước dừa chứa nhiều chất điện giải như kali, natri. Những chất điện giải trong nước dừa đều ở dạng dễ hấp thụ vào cơ thể, giúp duy trì lượng nước trong cơ thể, nồng độ pH trong máu và chức năng của cơ. Chất khoáng và điện giải còn có tác dụng ngăn ngừa các cơn chuột rút hay co thắt cơ. Chính vì vậy, nước dừa được coi như một thức uống thể thao tự nhiên với ít calo và không có caffein. Nước dừa không chứa chất béo, không cholesterol và có vị ngọt tự nhiên giúp thỏa mãn cơn khát một cách hiệu quả. Ngoài ra, các axit amin chất lượng cao trong nước dừa hỗ trợ xây dựng khối cơ sau vận động thể thao, phát triển xương, tóc, da, và tạo ra kháng thể. Đặc biệt, nước dừa còn có nhiều vitamin nhóm B, vitamin C, hỗ trợ duy trì chức năng tế bào, tăng miễn dịch và trao đổi chất, trong đó có vitamin B9 (Folate) rất cần thiết cho việc phân hóa phát triển tế bào, sản sinh hồng cầu, đặc biệt ở trẻ sơ sinh và phụ nữ mang thai. Nhờ nước dừa rất giàu kali và các khoáng chất khác nên nó điều hòa dịch nội bộ và bổ sung nước cho cơ thể.

Cách chữa say nắng với nước dừa: Dừa nước 1 trái lấy cả nước và cùi non, cho uống liền hoặc để lạnh, ngày 3 lần. Dùng cho các trường hợp sốt nóng, say nắng, khát nước, phù nề, đi tiểu ít, mụn nhọt lở ngứa, viêm da, chàm chốc.