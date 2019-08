Bổ sung các loại hạt này vào thực đơn giúp kéo dài tuổi thọ

Nghiên cứu của tờ tạp chí y khoa The New England Journal of Medicine cho thấy chỉ một nắm hạt, tương đương 28 gram hạt có thể là yếu tố quyết định xem bạn sẽ sống đến năm 80, hay 90 tuổi. Mặc dù không quan trọng bạn ăn loại hạt nào, tuy nhiên bạn có thể muốn thử xoay vòng hoặc thay đổi các loại hạt trong mỗi bữa ăn để tránh bị ngán. Tốt nhất là bạn nên ăn sống các loại hạt, bởi nhiệt độ cao rất có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng của chúng. Sau đây là top 7 loại hạt có hiệu quả tốt nhất: Hạt óc chó rất giàu Omega-3, loại dưỡng chất giúp bạn tăng cường trí nhớ. Ngoài ra nó còn giúp giảm viêm, thư giãn và giãn nở mạch máu- điều này là cực kì có lợi cho bệnh nhân tim mạch. Chúng cũng giúp làm giảm cholesterol trong máu và làm giảm nguy cơ cục máu đông. Trong lạc có chữa nhiều reservatol, một loại chất chống oxy hóa mạnh, giúp tăng tuổi thọ và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Lạc còn chứa axit folic và vitamin E giúp cải thiện sức khỏe não bộ. Hạt quả hạnh Brazil có chứa nhiều selen giúp cơ thể sản sinh ra các chất chống oxy hóa chống lại bệnh tật. Ngoài ra, chúng còn rất giàu kẽm, giúp da tái tạo nhanh hơn. Quả hạnh brazil còn có khả năng ngăn ngừa ung thư tiền liệt tuyến. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao như các loại hạt khác, hạt hạnh nhân là loại hạt có chứa nhiều protein thực vật nhất (6 gram/hạt); là lựa chọn tốt nhất cho một chế độ ăn khỏe mạnh. Hạnh nhân có calo thấp, nhưng lại chứa rất nhiều canxi. Ngoài việc thân thiện với vòng eo của bạn, chúng còn mang một hàm lượng vitamin E cực cao, giúp tăng cường trí nhớ và giảm tốc độ suy giảm trí tuệ. So với phần lớn các loại hạt khác, hồ đào chứa nhiều chất béo và calo hơn. Nhưng nếu ăn một cách điều độ, hạt hồ đào cũng có giá trị dinh dưỡng như các loại hạt khác; cùng với các lợi ích sức khỏe đặc trưng như: giàu beta-sitosterol, loại dưỡng chất giúp tăng sức khỏe tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ các triệu chứng ở tiền liệt tuyến và đường tiết niệu ở đàn ông cao tuổi. Hạt hồ trăn có chứa dưỡng chất L-arginine, có thể giúp cho các niêm mạc động mạch của bạn linh hoạt hơn và làm giảm nguy cơ đau tim và đột quỵ. Ngoài ra, hạt hồ trăn có lượng calo khá thấp. Hạt thông là một loại hạt giàu dinh dưỡng giúp giảm thiểu đáng kể lượng cholesterol LDL xấu trong cơ thể. Hạt thông còn chứa nhiều mangan, chất cấu thành của một trong những chất chống oxy hóa mạnh nhất của cơ thể.

