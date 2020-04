Biết cách đứng giúp mặt đẹp, chân thon cùng “cả kho” tác dụng không ngờ

Cách đứng giúp mặt đẹp, chân thon và tốt cho sức khỏe hóa ra vô cùng đơn giản. Bạn chỉ việc đứng thẳng người, sau đó cố gắng nhón chân lên. Ban đầu có thể hơi khó giữ cân bằng. Hãy cố gắng duy trì và tăng dần thời gian lên 15 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Nếu bạn vẫn thấy lười biếng, hãy xem cả "kho" tác dụng cụ thể của động tác đơn giản này mang lại, bạn sẽ có động lực bắt tay ngay vào thực hiện nhé! 1. Thúc đẩy lưu thông máu đến chi dưới

Hiện nay nhiều người ít tập thể dục, ngồi lâu trong văn phòng trong một thời gian dài, ngăn chặn sự lưu thông máu của các chi dưới, dễ gây tê chân, đồng thời tăng nguy cơ bị giãn tĩnh mạch chi dưới. Quá trình đứng trên bàn chân giúp tăng lượng hoạt động của phần dưới cơ thể, tăng tốc độ lưu thông máu. Máu được đưa đến mọi bộ phận cơ thể, duy trì trạng thái khỏe mạnh. Duy trì động tác này thường xuyên sẽ giúp bạn có tuần hoàn máu tốt, sẽ hết bị tê và đau chân. 2. Tăng cường sức đề kháng

Việc ở trong nhà lâu ngày thiếu vận động khiến sức đề kháng giảm. Luyện tập động tác này giúp máu lưu thông, các phần quan trọng của cơ thể được cung cấp đầy đủ máu và chất dinh dưỡng cần thiết, giúp tăng cường chức năng. Nó cũng kích thích các tế bào miễn dịch hoạt động tốt. 3. Giúp da hồng hào

Nếu có thể đứng kiễng chân 15 phút mỗi ngày, làn da cơ thể và đặc biệt khuôn mặt bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Điều này cũng do thúc đẩy lưu thông máu của cơ thể được thông suốt. Vì vậy, nếu muốn có một khuôn mặt hồng hào, hãy tranh thủ đứng kiễng chân trong 15 phút khi rảnh rỗi. 4. Cải thiện tim mạch

Với khả năng thúc đẩy lưu thông máu đi khắp cơ thể, động tác này giúp tăng cường khả năng cơ tim, cải thiện chức năng tim. Do đó, bạn có thể hạn chế mắc các bệnh về tim mạch. 5. Tăng cường tuần hoàn não

Tương tự, động tác cũng giúp cải thiện lưu thông máu não. Vì vậy những ai làm việc trong thời gian dài, công việc căng thẳng, có thể nghỉ ngơi kết hợp động tác này. Nó giúp giảm nguy cơ đau đầu, chóng mặt, cải thiện tinh thần và khả năng tập trung, 6. Giảm nguy cơ táo bón, trĩ

Khi đứng nhón gót, chân căng ra, hậu môn sẽ được nâng lên, cơ hậu môn co lại, tình trạng tác nghẽn vùng hậu môn được cải thiện do máu đọng trong các tĩnh mạch trực tràng sẽ chảy về khoang dưới.

Nếu luyện tập thường xuyên, động tác giúp quá trình đại tiện dễ dàng hơn, giúp bạn giảm nguy cơ bị trĩ. 7. Giúp chân thon gọn

Có lẽ đây là tác dụng rất nhiều chị em mong đợi. Mỡ rất dễ tích trữ ở đùi. Thay vì ngồi một chỗ, động tác đứng nhón chân giúp căng chân và giải phóng calo, nhờ đó chân bạn sẽ giảm mỡ và ngày càng săn chắc.

