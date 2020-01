Bí quyết dưỡng da không tì vết của mỹ nữ đẹp nhất hành tinh

Tzuyu dẫn đầu danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn, công bố hôm 27/12. Nữ thành viên nhóm nhạc TWICE sinh năm 1999 sở hữu vẻ đẹp thuần khiết, trong veo như nước mùa thu. Nhiều người còn tung hô Tzuyu là “tiên nữ hạ thế”. Tzuyu tên thật là Chu Tử Du, nữ ca sĩ người Đài Loan, đang là thành viên của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc Twice, thành lập và quản lý bởi JYP Entertainment. Cô sở hữu bí quyết chăm sóc làn da cực kỳ công phu. Trong chương trình “Twice’s Elegant Private Life” (Cuộc sống riêng tư thanh lịch của Twice), Tzuyu đã hé lộ rằng cô không chỉ đắp mặt nạ hằng ngày mà còn sử dụng luân phiên nhiều loại mặt nạ khác nhau để chăm sóc toàn diện cho làn da. Trong điều kiện khí hậu khô của Hàn Quốc, việc cấp ẩm vô cùng quan trọng và phương pháp đắp mặt nạ đã giúp cô nàng sở hữu làn da căng bóng. Cũng có khi Tzuyu dùng một lớp mặt nạ silicon bên trên nhằm khóa toàn bộ dưỡng chất, đem đến một làn da ẩm, mềm mại.Tzuyu tiết lộ cách chăm sóc da mặt trước khi đi ngủ, ngoài các loại kem dưỡng ẩm thông thường, nữ ca sĩ dùng đến 2 loại mặt nạ để không bị ảnh hưởng do make up nhiều, tránh bị nám da. Tzuyu còn nổi tiếng là thành viên chăm tập thể dục nhất nhóm, thường uống nhiều nước để chăm sóc da. Uống nước giúp cơ thể đào thải độc tố, giúp làn da sạch mụn và căng mướt. Trong khi nhiều nghệ sĩ nước ngoài khá chật vật khi hoạt động tại Hàn Quốc thì Tzuyu lại sớm gặt hái nhiều thành công và được đông đảo công chúng Hàn Quốc mến mộ. Ảnh: Internet. Video "Bí quyết làm đẹp của sao Việt". Nguồn: VTC.

