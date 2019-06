Bí kíp giúp nàng nạp đầy năng lượng cho ngày mới

Dậy ngay từ tiếng chuông báo thức đầu tiên

Một nghiên cứu khoa học cho thấy, bạn càng trì hoãn thời gian thức dậy bao nhiêu, bạn càng trì hoãn và rơi vào giấc ngủ sâu bấy nhiêu và sẽ khó thức dậy được. Hãy tập luyện thói quen này dần dần, từ mức độ thấp lên cao. Nằm trên giường đếm từ 1 tới 10 để bạn có thời gian chuẩn bị và bật dậy một cách dễ dàng mà không cần quá nhiều nỗ lực.

Thay vì thiền định đều đặn trong 20 phút mỗi ngày, hãy thử làm những thao tác ngắn hơn nhưng thường xuyên hơn. Judith Orloff, một nhà tâm thần học tại Đại học California, Los Angeles (Mỹ) cho biết: "Ngay cả chỉ cần 3 phút thiền cũng có thể làm giảm các hormone căng thẳng làm căng cơ và co thắt mạch máu của bạn. Nó làm tăng endorphin nữa. Nếu lịch trình làm việc bận rộn thì không cần chờ đợi đến cuối ngày để ngồi thiền, bạn có thể tìm một nơi yên tĩnh để tư tưởng không bị gián đoạn".

Lạc quan một cách thực tế

Chúng ta không thể thay đổi những gì xảy ra với mình, nhưng chúng ta có thể lựa chọn phản ứng của mình trước các sự việc đó. Khi phải đối mặt với một điều khiến bạn cảm thấy không vui, hãy thay đổi cách nghĩ của bạn. Thử xem bạn có thể có những suy nghĩ lạc quan và tích cực hơn không (mà không hề chối bỏ thực tại)?

Hít thở sâu

Đây là một hành động vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần dừng tất cả các công việc đang làm lại, sau đó hít một hơi thật sâu và chậm rãi. Bạn cũng có thể hít thở sâu hai lần nếu muốn. Việc hít thở dài và sâu (hít vào bằng mũi, rồi giữ không khí ở trong lồng phổi càng lâu càng tốt trong khi duy trì trạng thái thoải mái, sau đó thở ra bằng miệng) sẽ giúp làm tăng nồng độ ôxy trong máu, thư giãn đầu óc, cơ thể và giúp bạn nạp năng lượng của mình. Một mẹo nhỏ để tăng hiệu quả là hãy nhắm mắt trong khi hít thở sâu.

Tránh mệt mỏi vào buổi chiều

Khi cảm thấy mệt mỏi, thay vì làm một giấc ngủ ngắn, bạn hãy thử đi bộ 1 vòng ngoài trời. Cũng giống như vào buổi sáng sớm, ánh sáng trời có thể làm giảm bớt sự mất năng lượng vào buổi chiều.

Hãy dùng âm nhạc

Tập thể dục là phương pháp để tăng cường năng lượng nhưng nếu bạn cảm thấy uể oải trước khi tập thì nên đeo tai nghe trong khi đi bộ hoặc luyện tập trên máy. Âm nhạc sẽ giúp bạn quên mệt mỏi.

Kết quả nghiên cứu đăng trên Journal of Sports Medicine and Physical Fitness của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy những người tình nguyện cho biết khi họ làm việc trong 30 phút vừa nghe nhạc họ cảm thấy ít mất sức nhiều hơn so với khi không nghe nhạc. Nên tải các giai điệu ưa thích vào máy và nghe khi đang tập luyện.