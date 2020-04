5 loại thực phẩm ở Việt Nam ăn tẹt ga mà không lo thuốc trừ sâu

Dứa (thơm) là loại trái cây ít chứa thuốc trừ sâu nhờ lớp vỏ dày và cứng. Ảnh: tieudungvne. Chính lớp vỏ này của dứa đã hấp thụ hầu hết các loại thuốc trừ sâu được sử dụng trong trồng trọt, do đó phần thịt bên trong quả dứa hoàn toàn an toàn. Ảnh: dantri. Khoai lang cũng là loại thực phẩm ít chứa thuốc trừ sâu so với các loại thực phẩm khác. Ảnh: giadinh. Lý do là vì khoai lang là loại thực vật dễ trồng và chăm sóc, thậm chí được trồng thông thường mà không cần dùng đến thuốc bảo vệ thực vật. Ảnh: thanhnien. Tương tự khoai lang, hành tây cũng chứa ít thuốc trừ sâu, rất an toàn cho sức khỏe. Ảnh: thanhnien. Hành tây còn cung cấp nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể ngoài việc tăng cường hương vị cho các món ăn. Ảnh: suckhoedoisong. Giống như dứa, bưởi cũng là loại trái cây có lớp vỏ dày có thể chống lại dư lượng thuốc trừ sâu. Ảnh: cafebiz. Chính lớp vỏ dày đã “bảo vệ” phần thịt quả ít bị lưu trữ thuốc trừ sâu. Ảnh: f2t. Bơ - loại trái cây với vô vàn công dụng cho sức khỏe con người - cũng nằm trong danh sách thực phẩm an toàn, chứa ít thuốc trừ sâu mà bạn có thể thoải mái tiêu thụ mỗi ngày. Ảnh: socialforestry.

