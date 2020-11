4 bệnh vặt không chữa sớm dễ chuyển thành ung thư

Trước khi được kết luận mắc ung thư, cơ thể xuất hiện những tổn thương tiền ung thư. Những tổn thương này sẽ phát “tín hiệu” song đôi khi phải khám sức khỏe mới phát hiện ra. Polyp đại tràng. Polyp đại tràng là khối tế bào hình thành trên niêm mạc đại tràng. Hầu hết các polyp đại tràng là vô hại nhưng qua thời gian, một số polyp có thể phát triển thành ung thư. Ước tính, mất khoảng 5 – 10 năm để polyp trực tràng chuyển dạng ác tính. Polyp đại tràng ít có triệu chứng song bạn có thể nhận diện nó nếu xuất hiện máu dính ở đồ lót hoặc giấy vệ sinh sau khi đi cầu, táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài không rõ nguyên nhân, thay đổi màu phân, đau bụng, buồn nôn... Tổn thương tiền ung thư cổ tử cung. Tổn thương tiền ung thư cổ tử cung là những thay đổi khiến tế bào cổ tử cung trông không còn như bình thường mà có xu hướng tiến triển nguy cơ ung thư. Thời gian để những tổn thương diễn tiến thành ung thư cổ tử cung thường lên tới 10 năm (hoặc nhiều hơn nữa). Một số trường hợp hiếm gặp thời gian này có thể ngắn hơn. Có tổn thương này, phụ nữ có thể bị chảy máu âm đạo, rối loạn chu kỳ kinh nguyệt, đau hoặc ngứa vùng kín, tiết dịch âm đạo bất thường... Viêm teo niêm mạc dạ dày. Viêm teo niêm mạc dạ dày là hiện tượng do các vi khuẩn H.pylori gây viêm loét dạ dày, phá hủy niêm mạc sau một thời gian dài gây nên. Nhiều trường hợp bị teo niêm mạc dạ dày mà người bệnh không chẩn đoán được bởi bệnh diễn ra âm thầm và không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào điển hình. Tuy nhiên cần cảnh giác khi thấy những dấu hiệu như: đau bụng, buồn nôn, chán ăn, sụt cân, thiếu máu, mệt mỏi, hoa mắt chóng mặt, ù tai, đau tức ngực... Polyp dạ dày. Giống như polyp đại tràng, polyp dạ dày có nguy cơ chuyển thành ác tính. Ở đó, polyp dạ dày là những khối u lồi có hình dạng khác nhau (dạng elip hoặc hình tròn), có cuống, đôi khi còn được gọi là khối u. Khối u này được hình thành do sự tăng sinh quá mức của niêm mạc dạ dày. Polyp dạ dày thường không gây ra triệu chứng đặc hiệu. Tuy nhiên, polyp dạ dày to, loét có thể gây đau dạ dày, đau khi đấm nhẹ vào bụng, buồn nôn, tiêu ra máu, ăn khó tiêu... Mời độc giả xem video: Sản phụ ung thư vú giai đoạn cuối, mổ ngồi để cứu con. Nguồn - VTV1.

