TP HCM: Trang bị kiến thức về kỹ thuật, công nghệ cho nông dân

Biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW



Ngày 31/7, Hội Nông dân TP HCM tổ chức sơ kết công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024.

Về tình hình sản xuất nông nghiệp tương đối ổn định, tính đến tháng 5/2024, diện tích gieo trồng rau các loại đạt 8.457ha; diện tích trồng hoa, cây kiểng đạt 2.068ha; đàn bò sữa đạt 36.027 con (giảm 10,3% so cùng kỳ); tổng đàn heo đạt 131.566 con (giảm 5,5% so cùng kỳ); sản lượng tôm nước lợ đạt 3.656 tấn (tăng 10,2% so cùng kỳ); cá cảnh đạt 44,7 triệu con (tăng 5,4% so cùng kỳ)... Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp 5 tháng đầu năm đạt 7.935 tỷ đồng, tăng 1% so cùng kỳ.

Ông Lê Minh Dũng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM phát biểu tại hội nghị.

Tuy nhiên, cùng với tốc độ đô thị hóa của TP HCM, diện tích đất sản xuất nông nghiệp có xu hướng giảm dần; chưa có quy hoạch cụ thể vùng sản xuất nông nghiệp; nguồn nước tại một số khu vực bị ô nhiễm, thời tiết thay đổi thất thường; giá bán các loại nguyên vật liệu, vật tư nông nghiệp, phân bón vẫn ở mức cao; một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của TP đã hết hiệu lực nhưng chưa có chính sách mới thay thế... là những khó khăn ảnh hưởng đến quá trình và hiệu quả sản xuất nông nghiệp tại TP HCM.

Đối với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, Hội tiếp tục tuyên truyền thực hiện Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí tôn vinh công lao, cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam.

Các cấp Hội tổ chức quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, tăng cường pháp chế, đảm bảo kỷ cương; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và tâm huyết trong xây dựng TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình” cho 27.595 cán bộ, hội viên nông dân; phát động mỗi cơ sở Hội đăng ký thực hiện 1 công trình, hoạt động cụ thể học tập và làm theo Bác… Qua đó đã biểu dương 10 tập thể, 13 cá nhân điển hình “Nông dân làm theo lời Bác” giai đoạn 2021-2024; đề xuất và được Thành ủy TP HCM biểu dương 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2024.

Trong công tác xây dựng người nông dân mới TP HCM văn minh, phát triển toàn diện, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, bồi dưỡng, trang bị kiến thức về tiến bộ khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và hội nhập quốc tế cho hội viên đi đôi với tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên, nhất là thành viên HTX, tổ hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất để nâng cao chất lượng nông sản, đảm bảo vệ sinh thực phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ hội viên đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử để quảng bá và tiêu thụ…

Tập thể cá nhân nhận bằng khen.

Bên cạnh đó, các cấp Hội còn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng, tư duy hợp tác, liên kết trong sản xuất, kinh doanh cho nông dân để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ, lẻ sang hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” gắn với thực hiện phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời”.

Đồng thời, Hội thường xuyên cập nhật thông tin thị trường trong và ngoài nước; trực tiếp và phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao khoa học, công nghệ cho hội viên; tổ chức đưa nông dân tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm với nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tại các tỉnh, thành nhằm thúc đẩy chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang phát triển kinh tế nông nghiệp hiện đại.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho 232 nông dân xuất sắc, nông dân sản xuất kinh doanh giỏi (đạt 46,4% chỉ tiêu); triển khai bình chọn đề xuất tuyên dương “Nhà khoa học của nhà nông” và “Nông dân Việt Nam xuất sắc”; tổ chức hội thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông” để hội viên phát huy khả năng đổi mới, sáng tạo cải tiến hiệu quả sản xuất…

Cùng với những kết quả đạt được, Hội Nông dân TP HCM cũng chỉ ra những khó khăn, hạn chế: công tác hỗ trợ, bồi dưỡng gương hội viên điển hình, tiêu biểu trên các lĩnh vực chưa được quan tâm đúng mức. Công tác xây dựng đề án kiện toàn tổ chức và hoạt động “Quỹ hỗ trợ nông dân” đến nay còn nhiều khó khăn, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chưa đảm bảo chỉ tiêu, nợ quá hạn có xu hướng tăng.

Tiếp tục thực hiện nhiều Nghị quyết quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Minh Dũng - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM, đề nghị các cấp hội tiếp nối những kết quả đạt được giai đoạn 2019-2024, tiếp tục lãnh đạo và triển khai thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Hội về chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện 3 Nghị quyết 04, 05, 06-NQ/HNDTW về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội VIII Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại biểu bỏ phiếu bầu 3 Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân TP HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Cũng theo ông Lê Minh Dũng, các cấp Hội cần tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, đạo đức cách mạng và rèn luyện tác phong chuẩn mực cho đội ngũ cán bộ Hội; khuyến khích cán bộ Hội phát huy tính sáng tạo và ý thức trách nhiệm trong công tác, tích cực hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống. Cần phát huy hiệu quả và nhân rộng các mô hình câu lạc bộ của nông dân; phát động phong trào “Cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế tập thể”; đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”…

Dịp này, Hội Nông dân TP HCM cũng tặng bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác; đồng thời bầu thêm 3 Ủy viên Ban Chấp hành Hội khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.