Loại gỗ quý chỉ 2 quốc gia sở hữu, Việt Nam có 1.000 cây

Bách vàng Việt Nam (Xanthocyparis vietnamensis) là loài cây gỗ quý hiếm, chỉ có ở Việt Nam và Trung Quốc. Hiện nay, Việt Nam có khoảng 1.000 cây, trong khi Trung Quốc chỉ ghi nhận duy nhất một cây. (Ảnh: Trees and Shrubs Online) Loài cây này được xếp vào danh sách cực kỳ nguy cấp trong Sách Đỏ của IUCN do phạm vi phân bố hẹp và số lượng cá thể suy giảm.(Ảnh: ResearchGate) Bách vàng Việt Nam thường mọc trên các vách đá vôi hiểm trở ở Hà Giang, Cao Bằng và Tuyên Quang. (Ảnh: The Gymnosperm Database) Gỗ của cây có màu vàng óng, thớ mịn, rất cứng chắc và tỏa ra mùi thơm đặc trưng, được giới thượng lưu Đông Á săn lùng. (Ảnh: A l'ombre des figuiers) Do tốc độ sinh trưởng chậm và giá trị cao, loài cây này ngày càng bị khai thác trái phép, gây suy giảm nghiêm trọng về số lượng. (Ảnh: A l'ombre des figuiers) Việc chặt phá không chỉ làm giảm số lượng cây trưởng thành mà còn đe dọa khả năng tái sinh của loài. (Ảnh: Baumkunde) Ở Việt Nam, bách vàng được xếp vào nhóm IA, nghiêm cấm khai thác, buôn bán và vận chuyển trái phép. (Ảnh: The Gymnosperm Database) Cần có các biện pháp bảo tồn chặt chẽ để duy trì sự tồn tại của loài cây quý hiếm này. (Ảnh: DNVN)

