Vì sao bay đến Mặt Trăng ngày nay lâu hơn thời Apollo 60 năm trước?

Trong thời Apollo (1962-1972), các tàu vũ trụ chỉ mất vài ngày để đến Mặt Trăng, nhưng ngày nay hành trình này có thể kéo dài đến vài tháng. (Ảnh: The Conversation) Nguyên nhân chính là do cách tiếp cận hiện đại ưu tiên tiết kiệm nhiên liệu bằng cách tận dụng lực hấp dẫn của các thiên thể thay vì bay trực tiếp.(Ảnh: USA Today) Thời Apollo, tàu vũ trụ sử dụng quỹ đạo chuyển tiếp trực tiếp, cần nhiều nhiên liệu nhưng giúp di chuyển nhanh hơn.(Ảnh: Space) Apollo 8 lập kỷ lục sứ mệnh có người lái nhanh nhất đến Mặt Trăng, chỉ mất 69 giờ. (Ảnh: smithsonianmag) Ngày nay, các tàu thăm dò như SMART-1 của ESA có thể mất tới 13 tháng do dùng quỹ đạo xoắn ốc để tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: esa.int) Tuy nhiên, các sứ mệnh có người lái vẫn cần di chuyển nhanh hơn vì con người không thể chịu đựng hành trình kéo dài hàng tháng. (Ảnh: SpaceNews) Một số sứ mệnh không người lái vẫn đạt tốc độ cao, như New Horizons của NASA mất chưa đầy 9 giờ để vượt qua Mặt Trăng. (Ảnh: science.nasa.gov) Mặt Trăng đang dần rời xa Trái Đất khoảng 2,5 cm mỗi năm, có thể khiến hành trình đến đó dài hơn trong tương lai. (Ảnh: wikipedia) Mời quý độc giả xem thêm video: Hình ảnh tàu Luna-25 vừa được Nga phóng lên thăm dò Mặt Trăng.

