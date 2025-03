Dính bẫy lừa online hoàn học phí, phụ huynh khóc ròng mất tiền oan

Công an tỉnh Bắc Giang vừa phát đi cảnh báo thủ đoạn giả mạo giáo viên liên hệ với phụ huynh học sinh. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, lợi dụng thông tin một số tỉnh, thành phố trên cả nước miễn học phí cho học sinh từ mầm non đến lớp 12.

Đối tượng lừa đảo sử dụng các số điện thoại “rác”, tài khoản mạng xã hội “ảo” để gọi điện, nhắn tin đến phụ huynh học sinh thông báo hoàn tiền học phí đã đóng trước đó.

Thủ đoạn lừa đảo "hoàn tiền học phí" nhắm vào phụ huynh học sinh - Ảnh minh họa.

Để nhận được tiền học phí, đối tượng yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, mã ký tự nhận được về tin nhắn điện thoại (mã OTP) để hoàn tất thủ tục.

Tinh vi hơn, các đối tượng yêu cầu người dân truy cập vào đường link giả mạo trường học để tạo niềm tin và cũng yêu cầu người dân cung cấp thông tin trên.

Nếu làm theo hướng dẫn, các đối tượng sẽ nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản ngân hàng của người dân và thực hiện lệnh chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Khi làm theo hướng dẫn, kẻ xấu sẽ ngay lập tức chiếm đoạt tài khoản ngân hàng, chuyển tiền để chiếm đoạt. Ảnh: Công an cung cấp

Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Bắc Giang, Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo:

Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân (hình ảnh, video, khuôn mặt, chứng minh Nhân dân, căn cước công dân), mã xác thực một lần (OTP) cho bất kỳ ai quen biết qua mạng.

Tuyệt đối không quét QR Code hoặc truy cập vào các đường link lạ, tải và cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc.