Trung Quốc khoe vệ tinh giám sát siêu đẳng, Mỹ lo ngay ngáy

Sau 18 tháng bí mật, các nhà khoa học Trung Quốc đã tiết lộ công nghệ mang tính cách mạng đằng sau vệ tinh radar khẩu độ tổng hợp (SAR) quỹ đạo địa tĩnh đầu tiên trên thế giới. Vào tháng 8/2023, Tân Hoa Xã chỉ phát đi thông báo ngắn gọn về việc vệ tinh mang tên L-SAR4 01 được phóng bằng tên lửa đẩy Trường Chinh-3B từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc và đã đi vào quỹ đạo thành công theo kế hoạch. Bắc Kinh cho biết Ludi được sử dụng cho mục đích dân sự, chẳng hạn như quan sát thời tiết và theo dõi động đất, để cải thiện công tác phòng ngừa và ứng phó thảm họa. Nó cũng có thể được sử dụng để hỗ trợ các nhà nghiên cứu về hải dương học, khí tượng học, nông nghiệp và lâm nghiệp. Tuy nhiên, quân đội Mỹ lại cho thấy họ rất cảnh giác về năng lực vệ tinh tiên tiến của Bắc Kinh. Vệ tinh này có thể liên tục giám sát khu vực Châu Á - Thái Bình Dương từ độ cao 36.000km (22.370 dặm), cao hơn nhiều so với các vệ tinh radar cảm biến từ xa của Hoa Kỳ được định vị trên quỹ đạo Trái Đất thấp. Kỹ sư cao cấp Ni Chong, thuộc Viện Công nghệ Vũ trụ Trung Quốc dẫn đầu dự án trong bài viết trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Không gian Trung Quốc còn so sánh nó với "Death Star" trong phim Chiến tranh giữa các vì sao.Vệ tinh được trang bị hệ thống “kết hợp năng lượng không gian” hợp nhất nhiều chùm tia vi sóng ở giữa không gian. Qua đó cho phép nó đạt được mức phát xạ radar cao, ổn định có thể xuyên qua lớp mây và bóng tối trong khi vẫn duy trì độ phân giải cao. Ronald Lerch, một chuyên gia tình báo tại Bộ Tư lệnh Hệ thống Không gian thuộc Lực lượng Không gian Hoa Kỳ cho rằng Ludi có thể được phối hợp với các vệ tinh giám sát mạnh mẽ khác của Trung Quốc để tạo ra "bước nhảy vọt về chất lượng". Ông cho biết quân đội Mỹ thấy điều này "đáng lo ngại" vì nó cho phép Trung Quốc giám sát bằng hình ảnh và radar liên tục ở những khu vực có tầm quan trọng chiến lược bao phủ 1/3 diện tích Trái đất khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Công nghệ tổng hợp chùm tia có thể phối hợp liền mạch các bộ phát mảng pha trên các ăng-ten có thể gập lại, khi bung ra có độ dài 20 mét (65 feet). Nhưng theo nhóm nghiên cứu, phép thuật thực sự nằm ở thuật toán chiếu ngược. Mỹ đã muốn có một vệ tinh như vậy kể từ Chiến tranh Lạnh, và các nhà khoa học đã đưa ra nhiều đề xuất. Do những thách thức về kỹ thuật, "tất cả chúng vẫn chỉ nằm trên giấy tờ cho đến ngày nay, và giờ chỉ có Trung Quốc làm được. “Bằng cách giải mật các công nghệ cốt lõi, Trung Quốc cho thế giới thấy ưu thế trong chiến tranh điện tử. Giống như AI DeepSeek, điều này sẽ buộc các đối thủ phải chạy đua trong những lĩnh vực mà Trung Quốc nắm giữ lợi thế về mặt cấu trúc" - một nhà quan sát quân sự quốc tế nhận định. Vệ tinh gián điệp vô tình soi được 100 “bóng ma” 3.500 tuổi.

