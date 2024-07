Biệt thự như cung điện “đi mãi không hết” của Hoa hậu Giáng My

Sau nhiều năm miệt mài hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Hoa hậu Giáng My có cuộc sống vương giả khiến nhiều người ngưỡng mộ. Hoa hậu Đền Hùng hiện sống độc thân trong căn biệt thự xa hoa tọa lạc tại quận 2 (TP HCM).Biệt thự của Hoa hậu Giáng My gồm 4 tầng lầu với điểm nhấn là khu đại sảnh có sức chứa lên đến 200 người. Mới đây, nàng hậu mời nhiều bạn đến chơi nhà. Qua đó, có thể thấy ngôi nhà mang đầy tính nghệ thuật và ngập tràn sắc hoa. Mỗi lần đãi bạn, người đẹp phải "vắt óc" nghĩ cắm hoa gì cho lạ. Trong không gian đậm màu sắc vintage, Giáng My chọn những loài hoa có sắc xanh - trắng nhẹ nhàng, mang đến cảm giác thư thái. Tại phòng ăn, Giáng My sử dụng cành cây xanh tự nhiên và cắm khéo léo tạo điểm nhấn nghệ thuật độc đáo. Góc nào cũng được trang hoàng lộng lẫy chẳng kém cung điện. Trên sân thượng, Hoa hậu Giáng My còn trồng nhiều loại rau xanh, cây ăn trái và hoa. Giàn mướp sai trĩu quả. Rau trồng trong chậu xanh mướt mắt. Thanh long cũng bắt đầu cho trái. Vườn rau được Giáng My trồng theo phương pháp tự nhiên, không dùng hóa chất nhưng vẫn bội thu. Nguồn ảnh: FBNVCận cảnh biệt thự đẹp như mơ của diễn viên Mạnh Trường

