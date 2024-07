Vĩnh Phúc: Đề nghi truy tố đối tượng đổ phế liệu để lấp ao

Ngày 31/7, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Bình (SN 1980 ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) về tội “Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai”. Trước đó, qua phản ánh của các địa phương trên địa bàn, cơ quan chức năng huyện Yên Lạc phát hiện tình trạng vi phạm pháp luật về sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn diễn biến phức tạp.

Vị trí gia đình Nguyễn Văn Bình san lấp một phần diện tích đất ao.

Ngày 13/5/2024, tổ công tác UBND xã Trung Nguyên tiến hành kiểm tra, phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi hủy hoại đất theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 15, Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Hành vi cụ thể là: Đổ đất phế liệu trên đất ao (nuôi trồng thuỷ sản) với tổng diện tích vi phạm 80m2. Ngày 16/5/2024, UBND xã Trung Nguyên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Văn Bình về hành vi nêu trên, với mức phạt 3.500.000 đồng.

Đến ngày 29/5/2024, Nguyễn Văn Bình không thực hiện khắc phục hậu quả, khôi phục hiện trạng thửa đất mà tiếp tục đổ đất, đá phế liệu để san lấp thêm một phần diện tích đất ao nêu trên thì bị tổ công tác UBND xã Trung Nguyên kiểm tra, phát hiện.

Kết quả kiểm tra xác định Nguyễn Văn Bình đã đổ đất, đá phế liệu trên diện tích 6,75m2 tiếp giáp với phần diện tích đổ đất, đá phế liệu đã vi phạm trước đó. Nhận thấy hành vi của Nguyễn Văn Bình có dấu hiệu của tội phạm hình sự, UBND xã Trung Nguyên đã ra Quyết định chuyển hồ sơ vụ vi phạm có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, thu thập các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc xác định, đối tượng Nguyễn Văn Bình có hành vi san lấp một phần diện tích đất ao; đã bị xử phạt hành chính, yêu cầu trả lại nguyên hiện trạng nhưng không chấp hành mà cố tình vi phạm. Ngày 12/6/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình về tội Vi phạm các quy định về sử dụng đất đai quy định tại Khoản 1, Điều 228, Bộ luật Hình sự.

Hiện nay, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã hoàn thành thủ tục đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Bình. Hành vi của đối tượng Nguyễn Văn Bình thể hiện sự ngoan cố, coi thường pháp luật, không chấp hành các quy định của nhà nước. Việc đề nghị truy tố đối với bị can Nguyễn Văn Bình để xử lý theo quy định của pháp luật trong việc này thể hiện tính răn đe, với phương châm xử lý nghiêm một số vụ điểm để cảnh tỉnh cả vùng.