Sự thật lịch sử về sự ra đời của máy điện tín Morse

Máy điện tín Morse là một thiết bị sử dụng xung điện để truyền tải qua dây cáp những thông điệp đã được mã hóa. Được sử dụng rất phổ biến trong thế kỷ 19, chiếc máy này đã cách mạng hóa thông tin liên lạc đường dài. Lịch sử máy Morse gắn với tên tuổi nhà phát minh Samuel Finley Breese Morse. Sinh năm 1791 tại Charlestown, Massachusetts, Mỹ, Samuel Morse theo học Đại học Yale, nơi mà ông đã dành sự quan tâm của mình cho nghệ thuật và kỹ thuật điện. Sau khi tốt nghiệp, Morse trở thành một họa sĩ. Năm 1832, trên con tàu trở về châu Âu, ông được nghe về một phát minh mới là nam châm điện, và từ đó nảy sinh ý tưởng về máy điện báo. Trong những năm tiếp theo, Morse cố gắng phát triển một nguyên mẫu máy điện báo, với sự giúp đỡ của hai trợ tá là Leonard Gale và Alfred Vail. Vào ngày 6/1/1838, hệ thống điện báo Morse được công bố lần đầu tiên ở Xưởng Cơ khí Speedwell tại Morristown, New Jersey. Chiếc máy sử dụng mã Morse, gồm các dấu chấm và dấu gạch ngang đại diện cho chữ và số. Năm 1843, Morse đã thuyết phục được Quốc hội Mỹ tài trợ xây dựng đường dây điện báo đầu tiên tại Mỹ, chạy từ Washington, D.C. đến Baltimore. Tháng 5/1844, ông gửi đi bức điện tín đầu tiên. Những năm sau đó, các công ty tư nhân đã mua lại sáng chế của Morse và xây dựng hệ thống đường dây điện báo xung quanh vùng Đông Bắc nước Mỹ. Năm 1861, công ty Western Union đã hoàn thành hệ thống đường dây điện báo liên lục địa đầu tiên trên khắp nước Mỹ. Đến năm 1866, đường dây điện báo đầu tiên qua Đại Tây Dương được xây dựng, và đến cuối thế kỷ 19, điện báo đã có mặt ở châu Phi, châu Á và Australia. Do các công ty điện báo tính phí dựa trên số từ nên các bức điện tín thường cực kỳ vắn tắt. Chữ "stop" (dừng lại) được miễn phí, nên nó thường được dùng thay cho dấu chấm, vốn bị tính phí. Bước sang thế kỷ 20, điện báo đã dần được thay thế bởi các dịch vụ liên lạc đường dài giá rẻ khác, như điện thoại, fax và email. Công ty Western Union đã chuyển bức điện tín cuối cùng vào tháng 1/2006. Về phần Samuel Morse, ông đã qua đời trong sự giàu có và nổi tiếng tại thành phố New York vào ngày 2/4/1872, hưởng dương 80 tuổi.

