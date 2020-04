Ra mắt Bphone 4: CEO Nguyễn Tử Quảng giải thích về B86, bật mí nhiều tên khác

Mới đây, CEO Nguyễn Tử Quảng đã đăng tải thông tin trên facebook cá nhân về tên gọi chiếc Bphone sắp ra mắt. Ông Quảng đã bày tỏ rằng mình khá thích thú với ý tưởng giải thích cho B86 của nhiều fan: "1986 là năm đánh dấu sự đổi mới của Đất nước".

Tuy nhiên từ phía mình, ông Quảng cho biết việc đặt tên đơn giản là Bphone sẽ ra nhiều phân khúc hơn, chia ra các dòng sản phẩm, nên cần đặt ra cái tên. CEO Nguyễn Tử Quảng cũng bật mí, Bphone còn có nhiều tên khác nữa như: B40, B60 và B86s.

Về việc ra mắt, CEO Nguyễn Tử Quảng chia sẻ thêm, t rước tình hình COVID-19 phức tạp và chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ về việc cách ly toàn xã hội 15 ngày, rất nhiều sự e ngại về việc tổ chức sự kiện ra mắt của Bphone. Sự kiện ra mắt Bphone B86 đã bị hoãn vài lần, nhiều Bfan tỏ ý nghi ngờ về việc BKAV có thể tổ chức ra mắt vào ngày 7/4 tới đây.

Trên các nhóm mạng xã hội Bphone, nhiều người dùng thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ về việc Bphone B86 sẽ hoãn vì một lý do nào đó, việc này đã xảy ra và không lạ khi nó lặp lại. Tuy nhiên số lượng lớn Bfan không quan ngại về việc hoãn ra mắt, phần lớn tâm lý là trông đợi sự thay đổi mà B86 mang lại, cũng như sớm được trải nghiệm sản phẩm này.

CEO Nguyễn Tử Quảng cũng bày tỏ quan điểm của mình trên facebook, với Ông thực chất Bphone đã ra mắt từ khi mình đăng bài đầu tiên trên facebook. Lễ ra mắt chỉ là điểm nhấn của sự kiện nhưng ra mắt vào thời điểm nào không quá quan trọng.

Cha đẻ của Bphone khẳng định: “Buổi ra mắt chính thức Bphone mới vào ngày 7/4 sẽ phụ thuộc cả vào đối tác là Đài truyền hình Việt Nam nữa nên chúng tôi sẽ phải chờ quyết định từ phía VTV. Nhưng như tôi đã nói, thực chất Bphone đã ra mắt từ khi tôi đăng bài đầu tiên trên Facebook. Lễ ra mắt chỉ là một điểm nhấn của sự kiện nhưng ra mắt thời điểm nào không quá quan trọng”.

sáng 23/03 CEO Nguyễn Tử Quảng thông báo Bphone 4 rời ngày ra mắt sang ngày 07/04. Buổi ra mắt Bphone 4 sẽ diễn ra dưới hình thức

livestream và truyền hình

, một phương thức tổ chức lễ ra mắt theo "kiểu mới".

Trước đó,

Lý do CEO Nguyễn Tử Quảng đưa cho sự thay đổi ngày so với dự kiến trước đây do trùng lịch trường quay. Sự kiện sẽ bắt đầu từ 8h đến 9h tối ngày 07/04/2020, tại trường quay S14 của Đài Truyền hình Việt Nam.

CEO Nguyễn Tử Quảng cho biết: "Lễ ra mắt Bphone 4 sẽ được tổ chức với sự phối hợp của Đài Truyền hình Việt Nam VTV" và cũng nhấn mạnh rằng đây sẽ là buổi ra mắt "thực sự Online", không có khán giả trực tiếp tại trường quay.

Cũng theo thông tin đăng tải trên facebook, Ông Quảng cũng cho biết khách mời tham gia sẽ giới hạn. Các Bfan và mọi người sẽ không thể trải nghiệm chiếc Bphone 4 tại sự kiện. Ngưòi dùng trải nghiệm sản phẩm cần đến hệ thống các Bphone Store của Bkav ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Nghệ An. Bphone 4 cũng sẽ sẵn sàng tại ngay sau lễ ra mắt.