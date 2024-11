Lạ lùng loài cá sấu biết thổi bong bóng tán tỉnh 'bạn tình'

Cá sấu Gharial (Gavialis gangeticus), sống ở vùng sông nước Ấn Độ và Nepal, là loài cá sấu kỳ lạ với "ghara" ở cuối mõm - một cục u hình bóng đèn giúp hấp dẫn con cái. (Ảnh: EDGE of Existence) Ghara này che một phần lỗ mũi, hoạt động như một bộ cộng hưởng âm thanh, tạo ra âm thanh vo ve lớn khi cá sấu kêu. (Ảnh: ResearchGate) Cá sấu đực dùng ghara để thổi bong bóng và tạo nên bài hát tình yêu tán tỉnh "bạn tình".(Ảnh: Wikipedia) Cá sấu Gharial tách khỏi các loài cá sấu khác cách đây hơn 40 triệu năm. (Ảnh: EDGE of Existence) Chúng không phục kích con mồi mà quệt mõm từ trái sang phải để phát hiện rung động trong nước, nhờ đó tìm thấy cá và nhai bằng hàm răng sắc nhọn. (Ảnh: ScienceDirect) Giới tính cá con được xác định trong quá trình ấp trứng, kéo dài từ 60 đến 80 ngày. Cá sấu con ở với mẹ vài tuần hoặc vài tháng sau khi nở.(Ảnh: Animalia) Hiện nay, cá sấu Gharial đang bị đe dọa nghiêm trọng do nạn săn bắt, đánh bắt cá và mất môi trường sống. (Ảnh: Reddit) Hoạt động nhân giống nuôi nhốt và các hoạt động bảo tồn đã giúp tăng số lượng từ khoảng 250 vào năm 2006 lên khoảng 650 cá thể trưởng thành hiện tại.(Ảnh: San Diego Zoo Wildlife Explorers) Mời quý độc giả xem thêm video: Đang đi thuyền lại khát nước, người đàn ông mạnh dạn nhờ cá sấu mở bia giùm.

