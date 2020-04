Loạt nữ streamer đình đám lộ nhan sắc thật thảm họa khiến fan “hết hồn”

Tham gia vào công việc livestream từ năm 2016 và là một trong những hot girl cover được yêu thích nhất tại Trung Quốc, nữ streamer A Leng thu hút hơn 5 triệu follower trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, gần đây A Leng lộ loạt ảnh quá khứ cho thấy nhan sắc "không liên quan đến hiện tại" khiến cộng đồng fans quay lưng, chỉ trích. Công việc của nữ streamer đình đám bị ảnh hưởng không ít. Cống Nhất là nữ streamer Trung Quốc sở hữu hàng nghìn follower luôn xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, sang chảnh. Cô được nhiều người hâm mộ khen ngợi là nhan sắc khá Tây với đôi mắt to tròn, sống mũi cao. Tuy nhiên, mới đây nữ streamer khiến fan "hết hồn"bởi nhan sắc thật khi vô tình tắt filter làm đẹp trong lúc livestream. Gương mặt kém sắc, thậm chí là có phần khá thô, nước da ngăm đen khác xa với những bức ảnh selfie lung linh. Một nạn nhân khác của việc tắt nhầm filter hay các ứng dụng làm đẹp và để lộ mặt thật lên sóng đó là nữ streamer 9X Trung Quốc - Abbily. Cô nàng xinh đẹp sở hữu trang cá nhân 2,2 triệu lượt theo dõi. Không còn được chỉnh sáng, bóp cằm, nâng mũi hay chỉnh sáng xóa mụn qua app, nhan sắc của Abbily lộ ra có phần kém sắc, phấn trên mặt loang lổ. Nàng streamer nhận cơn mưa gạch đá từ phía các fan hâm mộ, thậm chí còn xuất hiện làn sóng kêu gọi tẩy chay kênh livestream của cô. Lợi Ca là nữ streamer Trung Quốc sở hữu hàng triệu follower, cô được ví là có nhan sắc và phong cách tương đồng với các idol Hàn Quốc. Gương mặt thật của Lợi Ca khi thiếu lớp trang điểm và các bộ lọc đã khiến cô mât đi một lượng fans đáng kể. "Nữ thần" Phùng Đề Mạc (Feng Timo) hiện là nữ streamer nổi tiếng nhất và kiếm nhiều tiền nhất Trung Quốc. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp như búp bê, cô còn được biết đến với giọng hát ngọt ngào qua những ca khúc cover trên mạng. Tuy nhiên, Đề Mạc cũng dính không ít tai tiếng khi từng lộ gương mặt khác lạ trên sóng livestream do vô tình tắt app làm đẹp. Cô còn bị cho là đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để có diện mạo xinh đẹp như hiện tại. Thậm chí mới đây, nữ streamer đình đám còn khiến cộng đồng fan vô cùng bất ngờ khi lộ chiều cao thật chỉ 1m3, như một đứa trẻ. Những bức ảnh trẻ trung được đăng tải trên trang cá nhân của Hứa Tĩnh Uyển - một trong những nữ streamer có tiếng tại Trung Quốc, luôn thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Bởi vậy khi vô tình để lộ nhan sắc thật khi quên bật app chỉnh sửa, cô bị nhận xét là già nua, không lung linh như ảnh selfie trước đó.

