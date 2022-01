Kỳ bí vách đá biết đẻ trứng: Treo thưởng 1,7 tỷ vẫn "bó tay"!

Nằm ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc có một vách đá biết đẻ trứng được người dân địa phương đặt tên là Chan Da Ya. Khu vực xảy ra điều bí ẩn này có chiều dài 20 m, rộng 6 m, tọa lạc trên một ngọn núi, cạnh ngôi làng dân tộc thiểu số lâu đời. Theo tiếng Quan thoại, hệ ngôn ngữ tiêu chuẩn của Trung Quốc, Chan Da Ya có nghĩa là "vách đá đẻ trứng". Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên này là bởi nó có cả một huyền thoại về khả năng "đẻ trứng" vô cùng kỳ lạ. Nổi lên giữa mặt vách đá gồ ghề là những mặt lồi hình tròn nhẵn nhụi kích thước khác nhau. Theo thời gian những "hòn đá trứng" này càng ngày càng lớn hơn, dần lộ ra và khi chúng không thể bám trên vách nữa thì rơi xuống để nhường chỗ cho những "quả trứng" mới. Theo lời của người dân làng Gulu gần đó, vách đá Chan Da Ya phải mất 30 năm mới "đẻ được những quả trứng đá kỳ lạ". Đúng 30 năm một lần, Chan Da Ya lại "đẻ" ra rất nhiều "quả trứng" trước sự ngỡ ngàng của những người dân sống xung quanh và cả giới khoa học. Trứng đá có màu xanh đậm và hình dạng giống trứng khủng long. Dù hiện tượng bí ẩn đã được báo cáo rộng rãi ở Trung Quốc, các nhà địa chất vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức. Kết quả kiểm tra cho thấy loại đá lấy ở Chan Dan Ya hình thành cách đây 500 triệu năm trong kỷ Cambri. Tuy nhiên, vách đá đặc biệt thuộc núi Gandeng này được tạo thành từ đá vôi phổ biến ở nhiều khu vực trên Trái Đất. Trong những quả trứng đá chứa một lượng lớn trầm tích. Các chuyên gia cho rằng hình dáng tròn như quả trứng của các viên đá là kết quả từ sự khác biệt trong thời gian xói mòn của mỗi loại đá. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết lời giải thích này chỉ mới bẻ được nửa chiếc khóa, còn việc tại sao những viên đá lại có hình dáng hoàn hảo và bề mặt nhẵn mịn như vậy thì chưa ai có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Chính quyền địa phương đã treo giải thưởng lên tới 500.000 NDT (hơn 1 tỷ 750 triệu VND) cho bất cứ ai tìm được câu trả lời chính xác. Chứa đựng nhiều bí ẩn nên những người dân địa phương ở đây có một niềm tin rằng nếu ai có được một viên đá rơi xuống từ vách đá Chan Da Ya thì sẽ được gặp nhiều may mắn. Nhiều thế hệ người dân Gulu đã biết về vách đá đẻ trứng và nên thường xuyên ghé thăm vách đá để chạm vào "trứng thần" nhằm cầu may mắn. Dữ liệu từ năm 2005 cho thấy hầu hết trong số 125 gia đình ở Gulu đều có ít nhất một quả trứng bí ẩn này trong nhà như một lá bùa may mắn. Mời các bạn xem video: Cận cảnh núi lửa Iceland phun trào dung nham dữ dội. Nguồn: VTV

Nằm ở tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc có một vách đá biết đẻ trứng được người dân địa phương đặt tên là Chan Da Ya. Khu vực xảy ra điều bí ẩn này có chiều dài 20 m, rộng 6 m, tọa lạc trên một ngọn núi, cạnh ngôi làng dân tộc thiểu số lâu đời. Theo tiếng Quan thoại, hệ ngôn ngữ tiêu chuẩn của Trung Quốc, Chan Da Ya có nghĩa là "vách đá đẻ trứng". Sở dĩ người ta đặt cho nó cái tên này là bởi nó có cả một huyền thoại về khả năng "đẻ trứng" vô cùng kỳ lạ. Nổi lên giữa mặt vách đá gồ ghề là những mặt lồi hình tròn nhẵn nhụi kích thước khác nhau. Theo thời gian những "hòn đá trứng" này càng ngày càng lớn hơn, dần lộ ra và khi chúng không thể bám trên vách nữa thì rơi xuống để nhường chỗ cho những "quả trứng" mới. Theo lời của người dân làng Gulu gần đó, vách đá Chan Da Ya phải mất 30 năm mới "đẻ được những quả trứng đá kỳ lạ". Đúng 30 năm một lần, Chan Da Ya lại "đẻ" ra rất nhiều "quả trứng" trước sự ngỡ ngàng của những người dân sống xung quanh và cả giới khoa học. Trứng đá có màu xanh đậm và hình dạng giống trứng khủng long. Dù hiện tượng bí ẩn đã được báo cáo rộng rãi ở Trung Quốc, các nhà địa chất vẫn chưa đưa ra lời giải thích chính thức. Kết quả kiểm tra cho thấy loại đá lấy ở Chan Dan Ya hình thành cách đây 500 triệu năm trong kỷ Cambri. Tuy nhiên, vách đá đặc biệt thuộc núi Gandeng này được tạo thành từ đá vôi phổ biến ở nhiều khu vực trên Trái Đất. Trong những quả trứng đá chứa một lượng lớn trầm tích. Các chuyên gia cho rằng hình dáng tròn như quả trứng của các viên đá là kết quả từ sự khác biệt trong thời gian xói mòn của mỗi loại đá. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết lời giải thích này chỉ mới bẻ được nửa chiếc khóa, còn việc tại sao những viên đá lại có hình dáng hoàn hảo và bề mặt nhẵn mịn như vậy thì chưa ai có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Chính quyền địa phương đã treo giải thưởng lên tới 500.000 NDT (hơn 1 tỷ 750 triệu VND) cho bất cứ ai tìm được câu trả lời chính xác. Chứa đựng nhiều bí ẩn nên những người dân địa phương ở đây có một niềm tin rằng nếu ai có được một viên đá rơi xuống từ vách đá Chan Da Ya thì sẽ được gặp nhiều may mắn. Nhiều thế hệ người dân Gulu đã biết về vách đá đẻ trứng và nên thường xuyên ghé thăm vách đá để chạm vào "trứng thần" nhằm cầu may mắn. Dữ liệu từ năm 2005 cho thấy hầu hết trong số 125 gia đình ở Gulu đều có ít nhất một quả trứng bí ẩn này trong nhà như một lá bùa may mắn. Mời các bạn xem video: Cận cảnh núi lửa Iceland phun trào dung nham dữ dội. Nguồn: VTV