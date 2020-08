Chưa nhà sản xuất nào trên Thế giới làm điều tương tự Bphone

CEO Nguyễn Tử Quảng rất tự tin về tính bảo mật của Bphone.

Mới đây, trên diễn đàn của Bfan, một thành viên đã chia sẻ về quá trình tìm lại Bphone bị thất lạc. Bạn nickname Nguyễn Sỹ C. cho biết: "Em bị rơi mất máy nhưng rất tự tin về khả năng tìm được". Theo bạn C, ở ngày thứ nhất gửi tin về tổng đài nhưng bặt vô âm tin, không có tín hiệu.



Ngày thứ 2, bạn C tiếp tục gửi tin. Đến chiều thì có tin nhắn trả về. "Biết được đối tượng đã reset máy của mình, nghĩ càng mừng. Tổng cộng đối tượng đã reset máy của mình 3 lần" - bạn C cho biết. Theo bạn C, đến ngày thứ 3 thì có người liên hệ để trả lại máy.

Cậu chuyện của ban C đã được CEO Nguyễn Tử Quảng chia sẻ lại và cho rằng đây là chuyện bình thường với Bphone . "Công nghệ đã khiến người ta ứng xử hợp lý hơn" - ông Quảng cho biết.

Ông Quảng cũng tự tin khi khẳng định: "89% máy thất lạc có thể tìm lại được. Chưa nhà sản xuất nào khác trên thế giới có thể làm điều tương tự".