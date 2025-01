Sự thật rất ít người biết về kỷ băng hà của Trái Đất

1. Không chỉ có một kỷ băng hà. Trái Đất đã trải qua nhiều kỷ băng hà trong lịch sử, với những giai đoạn băng giá kéo dài hàng triệu năm, đan xen giữa các thời kỳ ấm hơn. Ảnh: Pinterest. 2. Kỷ băng hà hiện tại. Chúng ta đang sống trong một kỷ băng hà bắt đầu từ khoảng 2,4 triệu năm trước, gọi là kỷ băng hà Pleistocen, dù hiện nay đang ở giai đoạn ấm xen kẽ (interglacial). Ảnh: Pinterest. 3. Băng bao phủ phần lớn hành tinh. Trong kỷ băng hà cực đại, băng bao phủ tới 30% bề mặt Trái Đất, với các tảng băng dày hàng km ở Bắc Mỹ, châu Âu, và châu Á. Ảnh: Pinterest. 4. Ảnh hưởng từ quỹ đạo Trái Đất. Các kỷ băng hà chịu ảnh hưởng bởi chu kỳ Milankovitch, bao gồm dao động của trục quay, độ nghiêng và quỹ đạo hình elip của Trái Đất quanh Mặt Trời. Ảnh: Pinterest. 5. "Quả cầu tuyết Trái Đất". Khoảng 700 triệu năm trước, Trái Đất từng trải qua một thời kỳ băng giá nghiêm trọng gọi là Snowball Earth (Quả cầu tuyết Trái Đất), khi băng phủ hầu như toàn bộ hành tinh. Ảnh: Pinterest. 6. Động vật khổng lồ (Megafauna). Kỷ băng hà là thời kỳ hưng thịnh của các loài động vật khổng lồ như voi ma mút, hổ răng kiếm, gấu hang và lười đất khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 7. Mực nước biển giảm mạnh. Trong kỷ băng hà cực đại, mực nước biển giảm tới 120 mét so với hiện nay do một lượng nước khổng lồ bị đóng băng. Ảnh: Pinterest. 8. Hình thành các kỳ quan tự nhiên. Nhiều kỳ quan thiên nhiên như Hồ Lớn ở Bắc Mỹ, Thung lũng Yosemite và Fjords ở Scandinavia được hình thành nhờ sự di chuyển và tan chảy của các sông băng trong kỷ băng hà. Ảnh: Pinterest. 9. Loài người thích nghi. Tổ tiên loài người đã sống sót qua kỷ băng hà bằng cách phát triển công cụ, sử dụng lửa và sống trong các hang động hoặc lều dựng từ xương động vật. Ảnh: Pinterest. 10. Cổ sinh vật học từ băng. Băng tồn tại từ kỷ băng hà bảo tồn rất tốt các hóa thạch, thậm chí cả xác động vật như voi ma mút trong lớp băng vĩnh cửu Siberia. Ảnh: Pinterest. 11. Tác động đến thực vật. Kỷ băng hà khiến thực vật phải thích nghi, với các hệ sinh thái rừng chuyển sang đồng cỏ, và nhiều loài chỉ sống sót ở các khu vực biệt lập có điều kiện phù hợp. Ảnh: Pinterest. 12. Băng tan và sự định cư. Khi băng tan, các vùng đất mới được lộ ra, tạo điều kiện cho sự định cư và phát triển của loài người ở các vùng như châu Âu và Bắc Mỹ. Ảnh: Pinterest. 13. Sự tuyệt chủng hậu kỷ băng hà. Sự kết thúc kỷ băng hà khiến nhiều loài động vật khổng lồ tuyệt chủng, có thể do biến đổi khí hậu và áp lực săn bắt từ con người. Ảnh: Pinterest. 14. Khí nhà kính đóng vai trò quan trọng. Sự giảm và tăng nồng độ CO2 trong khí quyển góp phần bắt đầu và kết thúc các chu kỳ băng hà. Ảnh: Pinterest. 15. Kỷ băng hà trong tương lai? Các nhà khoa học dự đoán rằng Trái Đất có thể trải qua một kỷ băng hà khác trong hàng chục ngàn năm tới, nhưng sự nóng lên toàn cầu có thể làm thay đổi chu kỳ tự nhiên này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Thanh âm vĩnh cửu của thiên nhiên | VTV3.

