Bị tố lạm dụng tình dục em gái, CEO OpenAI bất ngờ phản pháo sao?

Vụ việc đang thu hút đáng kể sự chú ý của dư luận quốc tế vì mức độ nghiêm trọng và người bị tố cáo là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất ngành công nghệ hiện nay. Theo thông tin từ Bloomberg, Ann Altman đã đệ đơn kiện Sam Altman - CEO OpenAI, tại tòa án liên bang bang Missouri vào ngày 8/1. (Ảnh: Times of India) Trong đơn, Ann cáo buộc anh trai mình đã lạm dụng tình dục cô trong gần một thập kỷ, bắt đầu từ khi cô chỉ mới 3 tuổi. Hành vi lạm dụng được tuyên bố bao gồm nhiều hình thức nghiêm trọng, và lần cuối xảy ra khi Sam đã trưởng thành, còn Ann vẫn ở độ tuổi vị thành niên.(Ảnh: The Guardian) Ann Altman, hiện 30 tuổi, tuyên bố rằng những vụ việc này đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý, khiến cô phải trải qua điều trị tâm thần và đối mặt với trầm cảm, lo âu, rối loạn cảm xúc. Trong đơn kiện, cô yêu cầu bồi thường thiệt hại vượt quá 75.000 USD và được xét xử bởi bồi thẩm đoàn. (Ảnh: GenK) Sam Altman đã phủ nhận hoàn toàn những cáo buộc này. Trong tuyên bố công khai trên nền tảng X (trước đây là Twitter), Altman viết thay mặt cho bản thân và gia đình, gồm mẹ Connie Altman và hai người anh em khác. Gia đình Altman bác bỏ các cáo buộc, gọi đây là những tuyên bố “hoàn toàn sai sự thật”. (Ảnh: X) Gia đình còn đề cập đến tình trạng sức khỏe tâm thần của Ann, cho biết cô “từ chối các phương pháp điều trị thông thường” và thường “trút giận lên các thành viên gia đình”. Điều này đắt dấu hỏi về độ tính chính xác trong lời tuyên bố của Ann. (Ảnh: The US Sun) Ngược lại, luật sư đại diện Ann Altman, Ryan Mahoney, nhấn mạnh rằng thân chủ của ông đang tìm kiếm công lý và bồi thường cho những đau khổ tâm lý nghiêm trọng. (Ảnh: News.ro) Vụ kiện diễn ra khi Sam Altman đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sau khi ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, Altman đã trở thành một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất ngành công nghệ AI. OpenAI hiện có giá trị định giá đến 157 tỷ USD, trong khi tài sản cá nhân của Altman ước tính lên đến hơn 2 tỷ USD. (Ảnh: Deadline) Ngoài vụ kiện từ em gái, Altman còn bị Elon Musk – một trong những người đồng sáng lập OpenAI – kiện liên quan đến tranh chấp hướng đi của tổ chức. Musk cáo buộc Altman vi phạm hợp đồng và chuyển hướng OpenAI từ phi lợi nhuận sang mô hình vì lợi nhuận. (Ảnh: Fortune) Vụ việc gia đình Altman đang đặt ra những câu hỏi về mối quan hệ gia đình và ảnh hưởng đến danh tiếng cá nhân lẫn tổ chức OpenAI. Khi tòa án chưa đưa ra phán quyết, công chúng và giới công nghệ chắc chắn sẽ theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc này. (Ảnh: El Confidencial) Mời quý độc giả xem thêm video: Elon Musk tung ảnh ôm hôn “vợ robot”: Giật mình trí tuệ nhân tạo. Video do Báo Tri thức & Cuộc sống sản xuất.

