8 tựa game di động "đỉnh nóc kịch trần" nhất năm 2025 của Apple Arcade

1. Dead Cells+: Phiên bản mở rộng của game hành động roguelike nổi tiếng, với gameplay nhanh và đồ họa pixel sống động, thử thách người chơi ở mỗi ải. (Ảnh: GameK) 2. Fantasian: Game RPG với đồ họa diorama thủ công đẹp mắt, cốt truyện sâu sắc và hệ thống chiến đấu độc đáo, mang đến một trải nghiệm nhập vai tuyệt vời. (Ảnh: GameK) 3. Disney Melee Mania: Game MOBA hành động nhanh, cho phép người chơi điều khiển các nhân vật nổi tiếng của Disney trong các trận chiến 3v3 hấp dẫn. (Ảnh: Người đưa tin) 4. Card of Darkness: Một game thẻ bài phiêu lưu kết hợp giải đố và chiến thuật, nơi người chơi phải đối mặt với các lá bài chứa quái vật và kho báu, đòi hỏi chiến thuật thông minh. (Ảnh: Người đưa tin) 5. What the Golf?: Game thể thao hài hước, người chơi đánh không phải bóng golf mà là các đồ vật khác như tủ lạnh, xe cộ, tạo ra trải nghiệm vui nhộn và thú vị. (Ảnh: WHAT THE GAMES?) 6. Manifold Garden: Game giải đố với các quy luật vật lý độc đáo, nơi người chơi khám phá mê cung và giải các câu đố để tiến lên, được đánh giá cao về độ khó và tính sáng tạo. (Ảnh: GameSpot) 7. Sayonara Wild Hearts: Game phiêu lưu kết hợp âm nhạc, người chơi tham gia vào hành trình của một người phụ nữ, trải nghiệm các bài hát và góc quay thay đổi liên tục. (Ảnh: Steam) 8. Speed Demons: Game đua xe hành động với khả năng tông xe đối thủ và chế độ chơi đa dạng, người chơi sẽ trải nghiệm những cuộc đua kịch tính và đầy thử thách. (Ảnh: My Abandonware) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc. Video do Báo Tri thức & Cuộc sống thực hiện.

