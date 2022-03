9x gốc Việt gây tiếng vang với sáng chế vải từ vỏ hải sản

Nhà nghiên cứu vật liệu 9X Chloe Uyên Trần sinh năm 1993 là người gốc Đà Nẵng, qua Mỹ học tập và sinh sống được 10 năm. Cô có bằng đại học về ngành Thiết kế thời trang tại Academy of Art University (San Francisco, Mỹ) và bằng thạc sĩ về Thiết kế vật liệu tại Parsons School of Design tại New York. Chloe Uyên Trần còn là nhà thiết kế thời trang có kinh nghiệm làm việc nhiều năm tại các thương hiệu nổi tiếng là: Ralph Lauren, Alexander Wang và Peter Do.



Gần đây, nhà nghiên cứu vật liệu Chloe Uyên Trần được hàng triệu người trên thế giới biết đến khi tìm ra phương pháp tái sử dụng phụ phẩm vỏ tôm kết hợp bã cafe thành chất liệu thay thế cho da thuộc. Loại vải giả da làm từ vỏ hải sản được cô đặt tên là TômTex.

Loại vải do Chloe Uyên Trần tạo ra đã được công nhận thông qua các giải thưởng danh giá trong làng thời trang thế giới gồm: LVMH Innovation Award, CFDA K11 Innovation, Biodesign Challenge, Techstyle for Social Good, Surface Design Association Creative Promise Award...

Chloe Uyên Trần thành danh trên đất Mỹ với việc chế tạo vải từ vỏ hải sản giúp bảo vệ môi trường. Theo chia sẻ của Chloe Uyên Trần, động lực thôi thúc cô tạo vải từ vỏ hải sản là nhằm bảo vệ môi trường. Điều này xuất phát từ việc môi trường toàn cầu đang dần suy yếu do các hoạt động kinh tế xã hội của con người, từ việc xả chất thải cho đến quy trình sản xuất công nghiệp. Không những vậy, thế giới đang cạn kiệt nguyên liệu thô.

Do vậy, Chloe Uyên Trần muốn tái sử dụng những chất thải trên để tạo ra nguyên liệu sinh học mới với hy vọng có thể áp dụng cho vật dụng hàng ngày. Thông qua dự án này, cô muốn mọi người hiểu rõ hơn vấn đề bảo vệ môi trường và cùng nhau góp phần tạo ra sự thay đổi.

Thêm nữa, hàng năm có tới 8 triệu tấn vỏ hải sản thải, 7 triệu tấn bã cafe thải ra từ ngành công nghiệp thực phẩm và đồ uống ở các nước trên thế giới. Nắm bắt được điều này, Chloe Uyên Trần bắt tay vào nghiên cứu và phát triển phương pháp thay thế bằng cách sử dụng nguồn chất thải thực phẩm trên để tạo nên loại vật liệu sinh học thân thiện với môi trường, thay thế cho da động vật và da nhân tạo.

Sau khi phát triển được mẫu da sinh học đầu tiên, Chloe Uyên Trần hợp tác cùng Atom Nguyễn thành lập lên công ty TômTex vì cả hai đều có cùng chung đam mê và tầm nhìn hướng đến việc bảo vệ môi trường. Atom hiện là giám đốc vận hành chiến lược và quản lý tài chính của TômTex.

Chloe Uyên Trần cho hay đang thảo luận với các nhà đầu tư và nhà cung cấp tại Việt Nam để định hướng mang dự án về quê hương. Cô mong muốn góp phần phát triển và đóng góp cho nền công nghiệp của tổ quốc trong tương lai.