'Kho báu vô song' được tìm thấy trong hầm đá bí ẩn

Một kho báu khảo cổ đặc biệt vừa được phát hiện ở Tajikistan, nơi các nhà khoa học tìm thấy di chỉ của ba loài người khác nhau: Homo sapiens (người hiện đại), Neanderthals và Denisovans. (Ảnh: IFLScience) Hầm đá, được đặt tên là Soii Havzak, chứa nhiều hiện vật từ ba loài này, cho thấy họ đã từng chung sống và tương tác. (Ảnh: Reddit) Khai quật từ năm 2023, các nhà khảo cổ đã thu thập vô số công cụ đá và xương động vật, chứng minh hầm đá này đã được con người sử dụng suốt 130.000 năm qua. (Ảnh: The New York Times) TS Yossi Zaidner từ Đại học Hebrew cho biết, phát hiện này nằm trên tuyến đường di cư phổ biến của ba loài người, mang lại hy vọng hiểu rõ hơn về cách họ tương tác. (Ảnh: Business Insider) Hầm đá này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn nằm trên Con đường tơ lụa nổi tiếng, kết nối nhiều nền văn minh cổ đại.(Ảnh:National Geographic) Homo sapiens, tức người hiện đại, đã xuất hiện cách đây khoảng 300.000 năm và dần lan rộng ra khắp thế giới. Neanderthals và Denisovans là những người anh em họ cùng chi Homo, đã tuyệt chủng khoảng 30.000-40.000 năm trước. (Ảnh: The Independent) Bằng chứng DNA cho thấy ba loài người này đã giao phối dị chủng, chia sẻ gen di truyền và học hỏi từ nhau. (Ảnh: The Times of Israel) Mối quan hệ phức tạp này đã góp phần vào sự đa dạng di truyền và tiến hóa của loài người hiện đại, làm phong phú thêm lịch sử nhân loại.(Ảnh: Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.

Một kho báu khảo cổ đặc biệt vừa được phát hiện ở Tajikistan, nơi các nhà khoa học tìm thấy di chỉ của ba loài người khác nhau: Homo sapiens (người hiện đại), Neanderthals và Denisovans. (Ảnh: IFLScience) Hầm đá, được đặt tên là Soii Havzak, chứa nhiều hiện vật từ ba loài này, cho thấy họ đã từng chung sống và tương tác. (Ảnh: Reddit) Khai quật từ năm 2023, các nhà khảo cổ đã thu thập vô số công cụ đá và xương động vật, chứng minh hầm đá này đã được con người sử dụng suốt 130.000 năm qua. (Ảnh: The New York Times) TS Yossi Zaidner từ Đại học Hebrew cho biết, phát hiện này nằm trên tuyến đường di cư phổ biến của ba loài người, mang lại hy vọng hiểu rõ hơn về cách họ tương tác. (Ảnh: Business Insider) Hầm đá này không chỉ có giá trị lịch sử mà còn nằm trên Con đường tơ lụa nổi tiếng, kết nối nhiều nền văn minh cổ đại.(Ảnh:National Geographic) Homo sapiens, tức người hiện đại, đã xuất hiện cách đây khoảng 300.000 năm và dần lan rộng ra khắp thế giới. Neanderthals và Denisovans là những người anh em họ cùng chi Homo, đã tuyệt chủng khoảng 30.000-40.000 năm trước. (Ảnh: The Independent) Bằng chứng DNA cho thấy ba loài người này đã giao phối dị chủng , chia sẻ gen di truyền và học hỏi từ nhau. (Ảnh: The Times of Israel) Mối quan hệ phức tạp này đã góp phần vào sự đa dạng di truyền và tiến hóa của loài người hiện đại, làm phong phú thêm lịch sử nhân loại.(Ảnh: Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Những vụ cuồng loạn hàng loạt bí ẩn nhất trong lịch sử loài người.