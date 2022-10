2 chuyên gia Việt lọt top 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới

Nhà xuất bản Elsevier vừa công bố danh sách 100.000 nhà khoa học có bài báo khoa học được trích dẫn nhiều nhất trong giai đoạn từ năm 1960 đến tháng 9/2022.

Trong số 100.000 nhà khoa học có tầm ảnh hưởng nhất thế giới mới, Việt Nam có tên 37 nhà khoa học. Còn trong top 10.000, Việt Nam có 2 đại diện đến từ Đại học Quốc gia Hà Nội là PGS.TS Lê Hoàng Sơn và GS.TSKH. Nguyễn Đình Đức.

Theo thứ tự trong bảng xếp hạng này, PGS.TS Lê Hoàng Sơn xếp hạng 5.817 và vị trí 222 trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Truyền thông.

GS. TSKH Nguyễn Đình Đức, xếp hạng 7.455 và vị trí 94 thế giới trong lĩnh vực Engineering.

Với kết quả này, GS Nguyễn Đình Đức và PGS Lê Hoàng Sơn đã có mặt trong nhóm 10.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng nhất thế giới trong 4 năm liên tiếp từ 2019 đến nay.

Các nhà khoa học được phân chia vào 22 lĩnh vực khoa học và 176 lĩnh vực phụ (ngành/chuyên ngành).

Xếp hạng dựa trên cơ sở dữ liệu của Scopus từ năm 1960 đến 1/9/2022 trong hơn 7 triệu nhà khoa học và lọc ra top 100.000 người có ảnh hưởng nhất trên một số chỉ số quan trọng như : chỉ số ảnh hưởng trong giới khoa học (composite score); tổng số trích dẫn (không bao gồm các tự trích dẫn); chỉ số Hirsch h-index; chỉ số Schreiber hm-index;

Số trích dẫn cho các bài báo được đăng với tư cách là tác giả duy nhất (single author); số trích dẫn cho các bài báo là tác giả chính (tên đầu tiên - first author và tác giả liên hệ - corresponding author), và tác giả cuối cùng - last author…