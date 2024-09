Kỳ lạ 'cây thiêng' tự động phun nước, người uống sẽ gặp điều may?

Trong một ngôi làng nhỏ bên bờ biển Adria, Estonia, có một cây cổ thụ đặc biệt đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong suốt hàng chục năm qua. Cây này không chỉ nổi bật bởi tuổi đời hàng trăm năm mà còn bởi khả năng tự phun nước từ thân cây, một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được. (Ảnh: News18) Cây cổ thụ này được người dân địa phương gọi là “cây thiêng”, hàng ngày tự động phun ra dòng nước trong vắt, tạo thành một thác nước nhỏ xinh đẹp. Hiện tượng này đã kéo dài hàng chục năm và trở thành một phần không thể thiếu của ngôi làng. (Ảnh: Unusual Places) Theo nhiều nhà khoa học, dưới gốc cây có thể có một dòng suối tự nhiên. Khi nước mưa thấm vào lòng đất, lượng nước dư thừa sẽ chảy ra khỏi mặt đất do bị bão hòa, tạo nên hiện tượng phun nước từ thân cây. (Ảnh: Times Now) Người dân địa phương coi cây này là “cây ước nguyện” và thường đến lấy nước về uống với mong muốn có được may mắn và thành công trong cuộc sống. (Ảnh: Unusual Places) Nước từ cây được cho là rất sạch và có khả năng chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe. Điều này đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để chiêm ngưỡng và trải nghiệm.(Ảnh: Oddity Central) Mặc dù hiện tượng này vẫn chưa được giải thích một cách thấu đáo, một số nhà khoa học cho rằng sự thay đổi lớn của áp suất không khí dọc theo bờ biển Adriatic có thể là nguyên nhân. (Ảnh: BBC) Cấu tạo bên trong của cây cũng rất đặc biệt, với một cái lỗ dưới gốc cây, dưới áp lực bề mặt sẽ tiếp tục phun nước.(Ảnh: Indiatimes) Cây tự phun nước ở Adria, Estonia không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà còn là một biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng của người dân địa phương. Dù cho lời giải thích khoa học có thể chưa hoàn toàn thuyết phục, cây thiêng này vẫn tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn và đầy bí ẩn cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Earthly Missio) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.

Trong một ngôi làng nhỏ bên bờ biển Adria, Estonia, có một cây cổ thụ đặc biệt đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong suốt hàng chục năm qua. Cây này không chỉ nổi bật bởi tuổi đời hàng trăm năm mà còn bởi khả năng tự phun nước từ thân cây, một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà các nhà khoa học vẫn chưa thể giải thích được. (Ảnh: News18) Cây cổ thụ này được người dân địa phương gọi là “ cây thiêng ”, hàng ngày tự động phun ra dòng nước trong vắt, tạo thành một thác nước nhỏ xinh đẹp. Hiện tượng này đã kéo dài hàng chục năm và trở thành một phần không thể thiếu của ngôi làng. (Ảnh: Unusual Places) Theo nhiều nhà khoa học, dưới gốc cây có thể có một dòng suối tự nhiên. Khi nước mưa thấm vào lòng đất, lượng nước dư thừa sẽ chảy ra khỏi mặt đất do bị bão hòa, tạo nên hiện tượng phun nước từ thân cây. (Ảnh: Times Now) Người dân địa phương coi cây này là “cây ước nguyện” và thường đến lấy nước về uống với mong muốn có được may mắn và thành công trong cuộc sống. (Ảnh: Unusual Places) Nước từ cây được cho là rất sạch và có khả năng chữa bệnh, đảm bảo sức khỏe. Điều này đã thu hút rất nhiều du khách từ khắp nơi trên thế giới đến để chiêm ngưỡng và trải nghiệm.(Ảnh: Oddity Central) Mặc dù hiện tượng này vẫn chưa được giải thích một cách thấu đáo, một số nhà khoa học cho rằng sự thay đổi lớn của áp suất không khí dọc theo bờ biển Adriatic có thể là nguyên nhân. (Ảnh: BBC) Cấu tạo bên trong của cây cũng rất đặc biệt, với một cái lỗ dưới gốc cây, dưới áp lực bề mặt sẽ tiếp tục phun nước.(Ảnh: Indiatimes) Cây tự phun nước ở Adria, Estonia không chỉ là một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ mà còn là một biểu tượng văn hóa và tín ngưỡng của người dân địa phương. Dù cho lời giải thích khoa học có thể chưa hoàn toàn thuyết phục, cây thiêng này vẫn tiếp tục là một điểm đến hấp dẫn và đầy bí ẩn cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên. (Ảnh: Earthly Missio) Mời quý độc giả xem thêm video: Loài cây hiếm khi nở hoa, cứ nở là được coi như điềm báo.