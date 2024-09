Lang thang trên cánh đồng, bất ngờ đụng trúng 'kho báu' khủng

Kho báu này có niên đại từ năm 206 TCN đến thời Hoàng đế La Mã Claudius (46/47 SCN). (Ảnh: BBC) Hơn 680 đồng tiền đã được bán đấu giá với giá 132.865 bảng Anh (4,3 tỷ đồng), phần còn lại được bảo tàng giữ. (Ảnh: Suffolk) Ridgway chia sẻ rằng kho báu này là giấc mơ từ nhỏ của ông, được truyền cảm hứng từ Indiana Jones.(Ảnh: The Irish New) Việc sử dụng máy dò kim loại để phát hiện các đồng xu cổ không phải chuyện hiếm, trước đó, Tony House, một người đàn ông 68 tuổi, đã phát hiện một kho báu gồm 570 đồng xu cổ khi dò tìm kim loại gần Chippenham, Wiltshire. Kho báu có thể trị giá khoảng 6,5 tỷ đồng (200.000 bảng Anh) và bao gồm các đồng xu từ thời vua Henry II, sản xuất vào khoảng năm 1158-1180. (Ảnh:SWNS) Những đồng xu này nổi tiếng vì chất lượng kém nhưng hiện tại có thể bán được giá cao. (Ảnh: SWNS) Phát hiện này được coi là quan trọng trong việc nghiên cứu lịch sử tiền tệ và kinh tế thời Trung cổ. (Ảnh:SWNS) Tương tự, một người đàn ông tên Paul Coleman, 60 tuổi, đã bất ngờ phát hiện một kho báu khổng lồ chứa 5.248 đồng xu bạc Anglo-Saxon khi sử dụng máy dò kim loại. (Ảnh: mirror) Kho báu này có giá trị ước tính lên tới 1,3 triệu bảng Anh (khoảng 42 tỷ đồng). (Ảnh: mirror) Ông Coleman tình cờ tìm thấy kho báu này trong một chuyến đi với câu lạc bộ dò tìm kim loại và cảm thấy may mắn khi tham gia. (Ảnh: mirror) Phát hiện này đã được tuyên bố chính thức là kho báu thuộc về Hoàng gia, nhưng ông Coleman có thể sẽ nhận được một phần lớn giá trị từ kho báu này. (Ảnh: Daily Mail) Mời quý độc giả xem thêm video: Loạt kho báu mất tích bí ẩn khiến “thợ săn” nhận “kết đắng”.

