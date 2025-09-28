Hà Nội

Xã hội

Cháy trạm biến áp ở Ninh Bình, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khi cháy trạm biến áp, ngọn lửa bùng lên dữ dội, cột khói cao hàng chục mét khiến người dân ở những khu vực lân cận cũng có thể nhìn thấy.

Gia Đạt

Ngày 28/9, thông tin từ UBND xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy tại trạm biến áp đường dây 500kV Nghi Sơn - Nho Quan.

capture-963.png
Hiện trường nơi xảy ra vụ cháy.

Người dân địa phương cho biết, ngọn lửa bùng cháy dữ dội, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, có thể quan sát từ xa. Lực lượng tại chỗ cùng chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động phương tiện, phối hợp dập lửa.

Đến khoảng 8h40, đám cháy được khống chế, dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, song đã làm hư hỏng kháng điện và một số hạng mục đường dây.

Hiện cơ quan chức năng đang tập trung khắc phục sự cố, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

>>> Xem thêm video: Cảnh báo nguy hiểm thả diều gần đường dây điện

Nguồn: ĐTHĐT.
#cháy trạm biến áp #Ninh Bình #cột khói cao #đám cháy điện #ngọn lửa lớn #công nghiệp điện

