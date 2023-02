Đầu xuân kiêng kỵ những gì? "3 ăn, 3 không làm" nghĩa là gì?

Tết Nguyên Đán là thời điểm để các thành viên của mỗi gia đình cùng nhau sum vầy, tiệc tùng, trao nhau những phong bao lì xì đỏ, tỏ lòng thành kính với ông bà tổ tiên và cầu mong những điều may mắn, thịnh vượng, trường thọ và hạnh phúc trong năm tới.

Bước qua Tết Nguyên Đán là một năm mới bắt đầu và ai cũng mong muốn có năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Vậy đầu xuân cần lưu ý điều gì để bắt đầu một năm mới gặp nhiều may mắn, tục ngữ nói: “3 ăn, 3 không làm”, ý nghĩa điều này là gì?

"3 ăn"

Rau xanh nhiều lá

Người xưa quan niệm, ăn rau xanh nhiều lá ngày đầu năm sẽ mang lại nhiều tài lộc, màu xanh của thiên nhiên bừng lên trong từng chiếc lá tượng trưng cho sự phát triển hoà thuận, tươi mát và màu mỡ. Ăn nhiều rau bạn càng giàu có và tất nhiên là khoẻ mạnh nữa.

Đu đủ

Chỉ cần nghe cái tên là chúng ta đã có cảm giác no đủ và sung túc rồi phải không nào. Đây cũng chính là lý do vì sao đu đủ được xếp vào danh sách những món ăn nên ăn vào đầu năm. Không đơn thuần là món ăn, đu đủ còn là loại quả thường xuất hiện trên mâm ngũ quả của các gia đình. Với hương vị thơm ngon và màu sắc bắt mắt, đu đủ chắc chắn là một cái tên tuyệt vời để trả lời câu hỏi đầu xuân nên ăn gì cho may mắn.

Loại quả mang ý nghĩa thịnh vượng này còn rất giàu các loại vitamin và khoáng chất như vitamin C, vitamin A. Chúng giúp tăng cường khả năng miễn dịch và chống lại các căn bệnh như cảm lạnh, sốt, cúm… và rất tốt cho thị lực đó nhé.

Bánh xèo, hay còn gọi là bánh xèo mùa xuân, là loại bánh làm bằng bột, được nướng và ăn với rau. Thuở sơ khai, bánh xèo được bày trên đĩa có rau sống, gọi là đĩa chả giò.

Bánh ngọt

Bánh ngọt cung cấp nguồn năng lượng rất lớn, giảm stress, giảm vấn đề về tim mạch, huyết áp. Món ăn vặt thơm ngon này góp phần mang đến sự ngọt ngào trong những ngày đầu năm mới, để một năm tới diễn ra trôi chảy và thuận lợi.

"3 không làm"

Không vay mượn, đòi nợ đầu xuân

Những ngày đầu xuân người xưa thường khuyên kiêng kị cả chuyện đi vay hay đi đòi nợ, trả nợ. Mọi khoản nợ đều nên được thanh toán vào năm cũ, nếu không kịp thì cũng phải để qua dịp đầu năm.

Người xưa quan niệm rằng cho vay ngày đầu năm chẳng khác nào đem tiền tài đi cho người khác. Tương tự, đòi nợ ngày đầu năm cũng khiến người đòi mệt mỏi và người bị đòi thì ảnh hưởng đến tài lộc may mắn.

Ngày đầu xuân không nên cãi nhau

Trong những ngày đầu xuân tối kỵ cãi cọ, không nói lời tục tĩu, không tranh chấp lời nói. Mọi người trong gia đình hòa thuận, quan tâm lẫn nhau để tạo một bầu không khí vui vẻ, hạnh phúc là thứ quan trọng trong những ngày đầu xuân. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể chào đón một năm hài hòa và tốt đẹp, thuận lợi và suôn sẻ.

Không thích hợp chuyển nhà vào ngày đầu xuân

Điều này nhiều người nên biết, nên chú ý ngày chuyển nhà, cố gắng không chọn thời điểm đầu xuân năm mới. Đầu tiên là do sau kỳ nghỉ lễ, mọi người đều khá bận rộn, công việc bị dồn lại từ cuối năm trước cần phải xử lý sớm, vì vậy chuyển nhà lúc này mọi người thường vội vàng, khiến việc chuyển nhà không được thuận lợi.

Ngoài ra, người xưa cho rằng đầu năm cần phải được nhàn nhã, thong dong. Có như vậy thì mọi việc mới may mắn và suôn sẻ. Việc chuyển nhà sẽ khiến cho tất cả mọi người phải bận rộn hơn. Điều này sẽ khiến cho cả năm phải vất vả. Đồng thời, điều này cũng làm giảm đi tài khí và vượng khí của gia chủ. Chính vì vậy mà nhiều người không muốn chuyển nhà đầu năm.

- Thông tin chỉ mang tính tham khảo!