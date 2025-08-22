Khẩn trương truy tìm nhóm thanh niên đâm người ở KCN Hàm Kiệm 1

Người đàn ông bị đâm trọng thương khi chở vợ bằng xe máy trên đường nội bộ KCN Hàm Kiệm 1, hiện Công an xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng) đang điều tra truy xét.

Chiều 22/8, Công an xã Tuyên Quang, tỉnh Lâm Đồng đã đến hiện trường, điều tra vụ một người đàn ông bị đâm khi đang di chuyển trong Khu công nghiệp Hàm Kiệm 1.

Nạn nhân được người dân hỗ trợ và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Ảnh: MXH

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, nạn nhân điều khiển xe máy chở vợ đi trên đường nội bộ khu công nghiệp thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát, dùng hung khí tấn công vào vùng bụng. Sau khi gây thương tích, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận. Hiện sức khỏe người đàn ông này đang được theo dõi, điều trị.

Công an địa phương đang khẩn trương xác minh, truy tìm các đối tượng gây án.

